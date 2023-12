À l'issue de cette 10e journée de Top 14, Perpignan et Montpellier relancent complètement la course au maintien, avec un grand Moefeana l'UBB enchaîne avec une troisième victoire consécutive en championnat et Toulouse termine aux portes du top 6 après sa victoire face à Toulon... On débriefe ensemble cette dernière journée avant Noël !