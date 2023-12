Pas prolongé après deux saisons à Colomiers, Romuald Séguy a décidé de poser ses valises dans les Landes, à Dax, cet été. Un choix pour l’instant payant.

Quel regard portez-vous sur votre première partie de saison ?

Il y a eu un début de saison où il m’a été difficile de me mettre en place. Il y avait un manque de rythme, il fallait que je m’adapte. Quand on quitte un club, les exigences qu’on avait d’un côté ne sont pas toujours les mêmes avec un autre coach. Je connaissais Jean-Frédéric Dubois mais il était juste intervenant (à Carcassonne, N.D.L.R.). Maintenant, je sais ce qu’il attend de moi, ce qu’il me laisse faire et ce que je peux exécuter. Les résultats font qu’à la charnière, c’est un peu plus facile quand l’équipe fait le boulot.

Pourquoi aviez-vous fait le choix de signer à Dax cet été ?

J’étais à un moment un peu charnière, je n’avais pas la chance d’être gardé à Colomiers. Ça a été une déception pour moi, c’était difficile. Je n’avais jamais joué avec mon meilleur ami d’enfance, Brice Ferrer, qui est à Dax. Je connaissais Jeff et je voulais m’inscrire dans ce projet pour essayer de maintenir le club.

Avez-vous eu peur de vous engager dans un club destiné à jouer le maintien, après n’avoir connu que la bataille pour la qualification ?

C’est toujours particulier. On sait que la saison va être difficile, que par rapport à d’autres équipes, on sera peut-être moins dominant, donc avec moins de ballons d’attaque. La question se pose, oui. Mais pour moi, c’était avant tout un choix individuel. Je voulais me mettre en danger pour sortir des bonnes performances.

Comment avez-vous fait évoluer votre jeu, avec l’âge ?

J’ai eu un gros déclic à Colomiers, avec Julien Sarraute. Il m’a fait prendre conscience de pas mal de choses. J’ai senti à ce moment-là ce que j’aimais, ce que je voulais et ce dont j’étais capable. Colomiers, avec les phases finales, même si je n’y ai pas participé, m’a beaucoup apporté à ce sujet-là. Le fait d’être plus partie prenante du projet, à haut niveau, m’a fait beaucoup de bien. C’était très porté sur l’attaque et c’est une chose à laquelle je tiens beaucoup.

Vous avez toujours un gros jeu au pied…

Très jeune, j’ai eu la chance d’avoir des qualités là-dessus et on m’a rabâché, sans cesse, que c’était bien d’avoir des qualités mais qu’il fallait travailler. C’est une force pour moi et il ne faut pas que je la néglige.

Vous faites partie des joueurs qui comptent à Dax. Est-ce une petite revanche, après n’avoir pas été prolongé à Colomiers ?

Oui, bien sûr. Ce sont des petites choses auxquelles on tient. Je suis content de la manière dont ça se passe et, plus ou moins, de mon niveau actuel, même s’il y a encore beaucoup à faire. Évidemment, il y a des petites revanches comme ça. Parfois, les choix ne se jouent pas à grand-chose, on dépend des années de contrat, des entraîneurs…

Vous avez fait la quasi-totalité de votre carrière en Pro D2. Aspirez-vous encore à évoluer en Top 14 ?

Bien sûr. Je n’oublierai jamais le passage à Perpignan. J’ai eu la chance de participer à une montée. L’année d’après, je n’ai pas joué en Top 14, mais j’ai fait un peu de Challenge Cup. C’est sûr que c’est frustrant. J’ai toujours été plus tardif que les autres, dans les équipes de France ou autre. Je ne suis plus jeune mais mon âge me laisse croire que si je continue à faire des bonnes performances et à être motivé. Peut-être qu’un jour le téléphone sonnera. J’y crois toujours. Évidemment, il y a cette motivation.