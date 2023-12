Toujours invaincue à domicile cette saison, la Section paloise connaît un nouvel élan au Hameau, impulsé par une nouvelle ferveur.

À Noël, on se sent toujours mieux à la maison, entouré par ceux auxquels on tient le plus. Demandez donc aux Palois s’ils ne sont pas ravis de retrouver le Hameau samedi pour le match face à Clermont. Une rencontre qui semble avoir tout d’une fête puisqu’en cas de victoire, les Béarnais pourraient couper la bûche en ayant en tête d’être encore invaincus à domicile lors de cette première partie de saison. Une spécificité qui n’est pas la norme. Depuis leur remontée dans l’élite en 2015, les Palois ont toujours subi au moins une défaite à domicile avant le nouvel an. L’image d’un Hameau pas si imprenable que cela est-elle donc en train de changer ? "C’est vrai que nous avions cette étiquette d’équipe friable à domicile et c’est notre objectif de vouloir la changer, reconnaît Kévin Daubons, président du groupe de supporters de la Honh’armada. Nous commençons à enfin voir du changement." Lui et ses comparses font peut-être partie des raisons extra-sportives de ce nouvel élan à domicile des Vert et Blanc, alors que les joueurs et les membres du staff de la Section se disent de plus en plus ravis de l’ambiance mise par les supporters. Plus que cela, ils répètent même ressentir une nouvelle responsabilité dans la performance sportive et dans l’état d’esprit vis-à-vis d’eux.

Un cercle vertueux

Alors qu’en 2022, Sébastien Piqueronies lançait : "On aimerait que le public soit plus nombreux et fervent, porteur. Parce que si on joue, ce n’est que pour eux", le manager semble de plus en plus satisfait de l’ambiance produite par les fans au Hameau depuis le début de la saison. Après la rencontre face au Stade français, il souriait : "J’ai totalement conscience du bruit, je l’entends de plus en plus et c’est pour cela que j’ai acheté un nouveau casque qui me rend imperméable au bruit du Hameau. Je rêve d’en acheter un autre avec deux grandes oreillettes pour quand le stade sera chaud bouillant."

De quoi forcément ravir Kévin Daubons et les siens, pour qui cette ambiance crée un véritable cercle vertueux : "Nous avons créé l’association il y a deux ans parce que nous trouvions qu’il commençait à y avoir moins d’ambiance dans le stade. Quand nous avons commencé, les résultats n’étaient pas comme cette saison mais le fait qu’il y ait des bons résultats à domicile permet une meilleure ambiance avec plus de public. De leur côté, les joueurs en parlent un peu plus et c’est bien. C’est qu’ils voient un changement." Pour ne pas décevoir son public, continuer son sans-faute à domicile et continuer d’être la belle surprise de ce début de saison, Pau doit donc se responsabiliser pour la rencontre face à Clermont. Si elle venait à arriver, peut-être qu’il sera question de nouveaux objectifs en 2024. Et si la nouvelle résolution de 2024 était de parler davantage de top 6 que de maintien ?