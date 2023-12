Après deux matchs intéressants en Challenge Cup, les héraultais veulent maintenant renouer avec la victoire en Top 14.

Le père Noël sera présent dès midi ce samedi au GGL Stadium. Les supporters auront l’occasion de se prendre en photo avec la star incontestée de ce week-end. Ils vont surtout espérer recevoir une victoire en cadeau, la première en Top 14 depuis le 20 août. L’espoir est de retour. La Challenge Cup a permis à tout le monde de s’aérer l’esprit et d’en finir avec une spirale négative infernale avec huit défaites de rang en championnat. Les Montpelliérains ont réussi à retrouver le goût de la victoire en s’imposant à Newcastle puis à domicile face aux Ospreys. Certes, l’opposition peut sembler un peu légère pour penser que le déclic a enfin eu lieu pour les Montpelliérains mais ces deux dernières sorties ont permis de faire le plein de confiance au moment de retrouver ce diable de Top 14. "On sait que l’opposition sera bien plus forte face à Castres, admet l’arrière international Anthony Bouthier. Mais, nous avons pu nous retrouver notamment sur notre défense face aux Ospreys, un secteur qui a fait notre force par le passé." En effet, les joueurs de Patrice Collazo n’ont concédé que cinq petits points face à la province galloise, et seulement dix-neuf la semaine précédente lors du voyage en Angleterre. C’est une véritable progression pour une équipe qui a quasiment toujours encaissé plus de vingt points en Top 14, mis à part lors de la victoire initiale face à La Rochelle puis lors de la courte défaite à domicile face au Racing 92 (16-19). Les Montpelliérains savent qu’il est bien difficile de gagner des matchs sans une défense digne de ce nom. La performance dans ce secteur face aux Ospreys doit apporter de nouveau de la confiance, mais surtout de la constance. "Nous avons souvent lâchés en fin de rencontre, note Anthony Bouthier. On ne parvenait pas à prendre le score et on finissait par craquer mentalement."

La force offensive du CO

Ce sera donc un véritable test pour les Montpelliérains face à une équipe de Castres, redoutable depuis le début de la saison dans le secteur offensif. C’est d’ailleurs la seule équipe du championnat à avoir empoché trois points de bonus offensif depuis le début de la saison. Le CO possède la deuxième attaque du Top 14 derrière Toulon, porté par la vitesse de leurs recrues estivales comme Pierre Popelin ou Nathanaël Hulleu. Le MHR, treizième défense du Top 14 en nombre d’essais encaissés (29, soit plus de trois par match) devra faire front. Anthony Bouthier et ses partenaires sont convaincus que la prestation défensive face aux Ospreys est un point de départ intéressant au moment de retrouver le championnat où ils vont aborder "chaque match comme une finale". Et c’est très souvent la défense qui fait gagner les matchs couperets. C’était d’ailleurs une des marques de fabrique du MHR ces dernières saisons.