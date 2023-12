Face à une équipe exsangue en championnat mais qui s’est refait une santé sur la fenêtre européenne, le co va devoir capitaliser sur son bon début de saison.

Après la parenthèse européenne, voilà le CO de retour au quotidien du Top 14 avec un match qui revêt une grande importance pour la suite de l’exercice.

Dans ce match piège, placé à quelques heures du confort doucereux des fêtes de Noël, qui plus est face au MHR, bête blessée qui a remporté un seul match de Top 14 cette saison et lanterne rouge du championnat, le CO pourrait tomber dans le piège de la facilité. Il n’en sera rien et les hommes de Jeremy Davidson savent que Montpellier n’est pas à sa place et ont constaté, comme tout le monde du rugby, les prémices du réveil héraultais en Challenge Cup, où les hommes de Patrice Collazo se sont relancés en accumulant deux succès consécutifs.

Sans Cocagi, avec Nakarawa ?

Pour parvenir à ramener un résultat positif du déplacement au GGL Stadium et après avoir fait quelque peu tourner lors de la parenthèse européenne, le CO devrait aligner son XV "type". Seule absence de marque, celle d’Adrea Cocagi, qui sera suspendu pour avoir reçu un carton rouge consécutif à un plaquage dangereux asséné à l’arrière d’Edimbourgh Harry Paterson en Challenge Cup. Pas de panique toutefois, puisque Castres est très bien fourni cette saison au poste de centre. Vilimoni Botitu devrait faire la paire avec Adrien Séguret pour remplacer son compatriote fidjien. Nathanaël Hulleu, l’ailier transfuge de Vannes qui fait partie des bonnes pioches du recrutement et qui accumulé beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison ne devrait pas commencer la rencontre. Pour finir d’amener du liant au jeu castrais, le staff pourrait faire le choix d’aligner le deuxième ligne Leone Nakarawa et sa capacité à jouer debout aux côté du casse-murailles Tom Staniforth. Le CO parviendra t-il à contrer la rebéllion du MHR entrevue en Europe ? Les Tarnais garderont-ils la tête des Montpelliérains sous l’eau ? Réponse samedi !