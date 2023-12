Joueur phare de la NRL depuis une petite décennie, l’Australien Angus Crichton pourrait prochainement débarquer en France. Le CV de la vedette treiziste circule en tout cas dans l’hexagone où son talent ne laisse pas indifférent les recruteurs.

Le Top 14 va-t-il voir débarquer un nouveau Sonny Bill Williams ou Semi Radradra l’été prochain ? La vedette treiziste Angus Crichton (27 ans, 1,87 m, 102 kg) est en tout cas sur les tablettes de plusieurs écuries françaises.

Selon nos informations, Montpellier et Toulon seraient particulièrement intéressés par le profil de l’Australien et par son envie de se tester à XV. Engagée jusqu’en 2024, la star des Roosters est passée par le XV lors de sa formation mais s’est depuis forgé une solide réputation à XIII, devenant une des têtes d’affiche et un des meilleurs joueurs de la NRL. Son palmarès est éloquent : Coupe du monde 2021, World Club Challenge 2020, State of Origin 2018, 2019 et 2021, National Rugby League 2019.

Les Wallabies le voulaient

Sa volonté de relever un nouveau défi avait également donné des idées à Rugby Australia qui souhaitait en faire la nouvelle pierre angulaire des lignes arrière des Wallabies à terme. En septembre, les dirigeants fédéraux lui avaient proposé un contrat à hauteur de 400 000 $ australiens la saison (environ 250 000 €) quand la presse locale avait, elle, évoqué une offre faramineuse à 1,6 million sur deux ans. Cette proposition ne serait plus sur la table du fait des difficultés financières et organisationnelles de Rugby Australia. Sous contrat jusqu’à fin 2024 avec les Roosters, qui souhaiteraient le conserver, Angus Crichton lancera-t-il sa carrière à XV en Top 14 ? Comme évoqué ci-dessus, plusieurs clubs français ont récemment sondé le joueur et ses représentants : Montpellier, qui cherche à frapper fort sur le marché des mutations pour affirmer ses ambitions et se relancer, ainsi que Toulon, en quête d’un centre et qui a culturellement toujours été ouvert aux joueurs treizistes de l’hémisphère Sud.

Positionné comme deuxième ou troisième ligne chez les Roosters, Angus Crichton devrait être utilisé comme trois-quarts centre s’il venait à changer de discipline. Les jours et semaines à venir seront déterminants quant à la faisabilité à la fois sportive et financière de ce recrutement.