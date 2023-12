Après la parenthèse de la Champions Cup, le Top 14 reprend ses droits avec le Boxing Day qui s'ouvrira ce vendredi avec deux matchs et qui se terminera le lendemain avec le déplacement de Toulon à Toulouse. Les compositions probables de la 10ème journée de Top 14 !

Perpignan – Bayonne

Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Allan ; 14. Veredamu, 13. Taumoepeau, 12. De La Fuente (cap.), 11. Crossdale ; 10. McIntyre, 9. Ecochard ; 7. Sobela, 8. Oviedo, 6. Van Tonder ; 5. Tuilagi, 4. Orie ; 3. Ceccarelli, 2. Lam, 1. Chiocci.

Remplaçants : 16. Ruiz, 17. Lotrian, 18. Tanguy, 19. Fa’aso’o, 20.Rodor, 21. Acebes, 22. Galletier, 23. Joly.

Infirmerie : le demi de mêlée Sadek Deghmache est toujours en délicatesse avec sa main et ne sera pas apte pour la rencontre. Le troisième ligne Alan Brazo ne peut postuler également, touché à la cheville durant le Challenge Cup et devra observer une période de deux semaines de repos. L’ailier Lucas Dubois (cuisse), le centre Apisai Naqalevu (main), le troisième ligne aile Jacobus Van Tonder (épaule) et le troisième ligne centre Lucas Velarte (commotion) ont repris le chemin de l’entraînement et seront à la disposition du groupe. Le troisième ligne aile Mathieu Ugena poursuivant son protocole auprès de son genou.

Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14.Callandret, 13.Martocq, 12.Mori, 11.Megdoud ; 10.Lopez (cap.), 9.Rouet ; 7.Iturria, 8.Cassiem, 6.Huguet ; 5.Paulos, 4.Ceyte ; 3.Tatafu, 2.Giudicelli, 1.Perchaud.

Remplaçants : 16.Acquier, 17.Cormenier, 18.Marchois, 19.Bourdeau, 20.Machenaud, 21.Dolhagaray, 22.Hodge, 23.Tagi.

Infirmerie : le talonneur Facundo Bosch, légèrement touché sera indisponible ce week-end. Le centre Peyo Muscarditz qui s’est cassé une côte face au Munster, Sireli Maqala qui a une légère entorse à la cheville, et le pilier Pieter Scholtz qui a une déchirure au mollet, ne sont pas tout à fait rétablis. Le pilier Quentin Béthune, luxation du coude, est toujours indisponible. L’arrière Gaëtan Germain, en phase de réathlétisation, pourra reprendre à la fin du mois.

Bordeaux-Bègles – Lyon

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12.Moefana, 11. Uberti ; 10. Jalibert, 9. Abadie ; 7.Gazzotti, 8.Tatafu, 6. Bochaton ; 5. Douglas, 4.Jolmès ; 3.Falatea ou Tameifuna, 2.Lamothe (cap.), 1. Boniface.

Remplaçants : 16. Latterrade, 17. Poirot, 18. Ricard, 19. Diaby, 20.Lucu, 21.Garcia, 22. Tambwe, 23. Sadie.

Infirmerie : touché à une cheville la semaine dernière, le demi de mêlée Paul Abadie devrait pouvoir tenir sa place ce vendredi. En revanche, Louis Bielle-Biarrey est absent et doit observer une période de repos de douze jours pour un protocole commotion alors que le médecin indépendant de l’EPCR lui avait pourtant autorisé à reprendre le match face à Bristol.De son côté, Sipili Falatea, malade cette semaine, est très incertain et pourrait déclarer forfait. En revanche, les retours de Cyril Cazeaux (mollet) et de l’Australien Adam Coleman (cheville) sont attendus pour la semaine prochaine.Lekso Kaulashvili (main), Connor Sa (tendon d’Achille), Jandrre Marais (genou), et Yann Lesgourgues (genou) sont absents.

Le XV de départ probable de Lyon : 15. Abrahams ; 14.Niniashvili, 13.Parisien, 12. Regard ou Godwin, 11.Rattez ; 10.Jackson, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Guillard, 8.Taufua, 6. Pacheco ; 5. R. Taofifenua ou Kpoku, 4. Géraci ; 3. Tafili, 2. Marchand ou Charcosset, 1. S. Taofifenua.

Remplaçants : 16. Charcosset ou Marchand, 17. Rey, 18. Kpoku, 19.Okuya, 20.Rimet, 21.Smith, 22. Mignot, 23. Bamba.

Infirmerie : devant, le Lou est privé de Feao Fotuaika, Theo William (cheville), Loann Goujon (coude), Dylan Cretin (ligaments croisés), Beka Saghinadze (hernie cervicale), Arno Botha et Liam Allen (genou). Derrière, sont absents Jean-Marc Doussain (genou), Léo Berdeu (ligaments croisés) et Josiah Maraku (ischio). Prévu au centre, Semi Radradra est absent, comme Félix Lambey et Martin Page-Relo. Demba Bamba fait son retour, remis de sa blessure à une cheville.

Montpellier – Castres

Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Bouthier (cap.) ; 14. Ngandebe, 13. Vincent, 12.Serfontein, 11. Bridge ; 10. Garbisi, 9. Reinach ; 7. Bécognée, 8.Simmonds, 6. Camara ; 5. Willemse, 4. Verhaeghe ; 3. Lamositele, 2. Paenga Amosa, 1. Erdocio.

Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Forletta, 18. Chalureau, 19. Van Rensburg, 20. Nouchi, 21. Coly, 22. Carbonel, 23. Williams.

Infirmerie : le staff de Montpellier a donné des nouvelles du trois-quarts centre Geoffrey Doumayrou qui devrait retrouver le groupe prochainement. Il a notamment pris part à l’échauffement lors du match face aux Ospreys. «On ne veut pas brûler les étapes avec lui mais on s’est fixé des objectifs, a confié Vincent Etcheto à Midi Libre. Il est important dans le groupe. Il va nous amener beaucoup de choses.»

Le XV de départ probable de Castres : 15. Dumora ; 14.Palis, 13.Séguret, 12. Botitu, 11. Raisuqe ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Babillot (cap.), 8. Ardron, 6. Delaporte ; 5.Staniforth, 4. Nakarawa ; 3. Chilachava, 2. Barlot, 1. Tichit.

Remplaçants : 16. Colonna, 17. De Benedittis, 18. Vanverberghe, 19. Maravat, 20. Champion de Crespigny, 21.Fernandez, 22. Le Brun, 23.Hounkpatin.

Infirmerie : Adrea Cocagi, qui a écopé d’un carton rouge face à Édimbourg lors du dernier match de Challenge Cup, est suspendu quatre semaines. Il devrait rater trois journées de Top 14 et une de Challenge Cup, à moins de se soumettre à une formation au plaquage dispensée par World Rugby qui lui permettrait de revenir une semaine plus tôt.Pour le reste, Romain Macurdy a subi lundi une opération visant à réduire une luxation d’une épaule, son absence est estimée à quatre mois. Le pilier Quentin Walcker suit le protocole de rééducation pour soigner une pubalgie ; idem pour Matthew Tierney qui revient, lui, d’une blessure à une cheville. Enfin, le retour est proche pour Ryno Pieterse, qui sera apte à reprendre le rugby normalement autour du 10 janvier après sa blessure à un poignet survenue au mois d’octobre.

Racing 92 – Oyonnax

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Spring ou Arundell ; 14.Wade ou Arundell, 13.Saili, 12.Fickou (cap.), 11.Imhoff ; 10.Tedder, 9.Le Garrec ; 7.Woki, 8.Kamikamica, 6.Kolisi ou Lauret ; 5.Rowland ou Palu, 4.Chouzenoux ou Sanconnie ; 3. Laclayat, 2.Tarrit, 1.Kolingar ou Gogichashvili

Remplaçants : 16. Chat ou Ben Arous, 17.Gogichashvili ou Kolingar, 18.Chouzenoux ou Sanconnie, 19.Lauret ou Kolisi, 20.Le Bail, 21.Gibert, 22.Chavancy, 23.Nyakane ou Gomez Sa.

Infirmerie : comme à son habitude, le manager anglais Stuart Lancaster a décidé de faire tourner un peu son effectif, sans rien dévoiler du XV de départ qui sera aligné samedi.De nombreuses questions se posent.Camille Chat fera-t-il enfin son retour.C’est dans les tuyaux depuis quelques semaines.D’autres incertitudes demeurent et ne seront levées que ce vendredi soir lors de l’annonce officielle de la composition de l’équipe par le club des Hauts-de-Seine. En revanche, Ibrahim Diallo, touché à une cheville, ne sera pas de la partie.

Le XV de départ probable d’Oyonnax : 15. Sweetnam ; 14. Stark, 13. Bettencourt, 12. Millet, 11.Ikpefan ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5.Fabrègue, 4. Battye ; 3. Oz, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Geledan, 17. Sutherland, 18. Lebas, 19. Picault, 20. El Khattabi, 21. Godener ou Johnson, 22. Bouraux, 23. Vaotoa

Infirmerie : la Challenge Cup a favorisé le retour à la compétition de l’ailier Gavin Stark et du deuxième ligne Evan Johnson qui ont trouvé du temps de jeu. À l’infirmerie ne restent que les convalescents comme le troisième ligne Luke Hamilton ou l’ailier Enzo Reybier. Le demi de mêlée Charlie Cassang est laissé au repos en raison d’une légère douleur au dos. Le centre Chris Farrell est suspendu et sera requalifié la semaine prochaine.

Pau – Clermont

Le XV de départ probable de Pau : 15. Attissogbe ; 14. Tuimaba, 13. Gailleton, 12. Decron, 11.Carol ; 10. Simmonds, 9. Daubagna ; 7. L. Whitelock (cap.), 8. Gorgadze, 6. Tagitagivalu ; 5. Capelli, 4. Ducat ou Auradou ; 3. Papidze, 2. Rey, 1. Fisi’ihoi.

Remplaçants : 16. Delhommel, 17. Sénéca, 18. Ducat ou Auradou, 19. Metz, 20. Puech, 21. Robson, 22. Desperes, 23. Tokolahi.

Infirmerie : Sam Whitelock a subi une commotion à l’entraînement en début de semaine dernière. Il ne peut pas postuler. Maddocks souffre d’une entorse d’une cheville mais est en reprise. Ezeala a une contusion à la jambe, Hamonou se plaint de l’ischio-jambier. Liufau s’est gravement blessé à une cheville lors de l’échauffement face aux Dragons. Il s’est fait opérer d’une fracture et d’une luxation. Cummins s’est lui fait opérer des cervicales. Tailhades souffre d’une entorse à un genou. Hewat (cervicales) est en reprise. Arfeuil (entorse à un genou), Zegueur (tendon d’un doigt), Manu (lésion au niveau d’un l’ischo-jambier), Mondinat (ménisque), Roudil (genou), Laporte (tendon d’Achille) et Calles (tendon d’Achille) sont toujours forfaits.

Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome, 14. Delguy, 13. Darricarrère ou Fouyssac, 12. Moala, 11. Raka, 10. Urdapilleta, 9. Bézy, 7. Kremer, 8. Sowakula, 6. Yato ou Tixeront, 5. Simmons, 4. Lanen, 3. Ojovan, 2. Fainga’a, 1.Falgoux (cap.).

Remplaçants : 16. Fourcade, 17. Bibi Biziwu, 18. Lavanini, 19. Tixeront ou Yato, 20. Bousquet, 21. Belleau ou Plisson, 22. Rozière,

23.Slimani.

Infirmerie : Jauneau s’est blessé une troisième fois à la cheville cette saison et ne sera pas du voyage dans le Béarn. Commotionné, Lee est également forfait, à l’inverse de Lanen, rétabli d’une blessure mineure à la main. Irae Simone (luxation à un genou) et Sanga (entorse d’une cheville) sont indisponibles, tout comme Jurand (adducteur). Fischer (ligaments croisés) poursuit sa rééducation.

Stade français – La Rochelle

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Barré ; 14. Hamdaoui, 13.Marchant, 12.Ward, 11. Etien ; 10.Segonds, 9. Weber ; 7.Briatte, 8.Habel-Kuffner, 6.Halaifonua ; 5.Pesenti, 4.Gabrillagues (cap.) ; 3.Gomez-Kodela, 2.Ivaldi, 1.M.Alo-Emile.

Remplaçants : 16. Panis, 17 ; Abramishvili, 18.Van der Mescht, 19.Hirigoyen, 20.Macalou, 21.Gimbert, 22.Laloi, 23.P. Alo-Emile.

Infirmerie : Mathieu De Giovanni est toujours absent.Le deuxième ligne parisien a même de nouveau été réopéré d’une épaule dernièrement. Julien Ory souffre toujours des ishios-jambiers.Quant au pilier droit Giorgi Melikidze (genou), il est encore absent pour plusieurs semaines.En revanche, Sefa Naivalu s’entraîne de nouveau avec le groupe après de long mois d’absence.Il pourrait être opérationnel pour le déplacement à Toulon ou la rencontre face à Clermont. Le demi d’ouverture Zach Henry et le trois-quarts centre Julien Delbouis devraient être dans le groupe pour le prochain match à Toulon. Enfin, le trois-quarts centre Pierre Boudehent s’est blessé à une cheville lors de son retour à la compétition à Sale (première journée de Champions Cup).Il manquera donc les retrouvailles ce samedi avec son ancien club.

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Hastoy ; 14.Bollengier ou Leyds, 13.Seuteni ou West, 12.Danty, 11.Favre; 10.Reus ouWest, 9. Iribaren (cap.) ; 7.Cancoriet, 8.Tanga, 6.Dillane ; 5.Skelton ou Picquette, 4.Lavault ; 3.Colombe, 2.Lespiaucq-Brettes, 1.Sclavi.

Remplaçants : 16. Latu, 17.Wardi, 18. Picquette ouSkelton, 19.Boudehent, 20. Kerr-Barlow, 21. West ou Reus, 22.Leyds ou Bollengier, 23.Atonio.

Infirmerie : le club maritime doit se passer des services de son talonneur international Pierre Bourgarit (épaule), Jack Nowell (main),Raymond Rhule (reprise) ou encore Teddy Thomas (suspendu).

Toulouse – Toulon

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Kinghorn ; 14.Delibes, 13.Barassi, 12.Ahki, 11.Lebel ; 10.Ramos (cap.), 9.Dupont ; 7.Placines ou Jelonch, 8.Roumat, 6.Cros ; 5.Meafou, 4.Arnold ; 3.Laulala, 2.Mauvaka, 1.Neti ou Baille.

Remplaçants : 16. Marchand ou Cramont, 17.Baille ou Neti, 18.Brennan, 19.Jelonch ou Placines, 20.Germain, 21.Chocobares, 22.Mallia ou Fa’asalele, 23.Ainu’u.

Infirmerie : malade en début de semaine, Piula Fa’asalele a repris normalement. Dorian Aldegheri (cervicales), Thibaud Flament (pied), Paul Graou (cheville) et ArthurRetière (ischios) sont encore indisponibles. Après Julien Marchand et Jack Willis la semaine précédente, Ange Capuozzo (cuisse) et Juan Cruz Mallia (ischios) ont à leur tour repris et postulent pour cette rencontre. S’il a recouru ces derniers jours sur les terrains d’Ernest-Wallon, Romain Ntamack (genou) est bien sûr toujours en phase de rééducation.

Le XV de départ probable de Toulon : 15. Domon ; 14. Fainga’anuku, 13. Tuicuvu, 12. Smaïli, 11.Villière ; 10. Biggar, 9. White ; 7. Abadie, 8. Ollivon (cap.), 6.Youyoutte ; 5. Ribbans, 4. Rebbadj ; 3. Gigashvili, 2. C. Tolofua, 1.Gros.

Remplaçants : 16. Singleton, 17. Priso, 18. Halagahu, 19. S. Tolofua, 20. Danglot, 21. Hervé, 22. Wainiqolo ou Sinzelle, 23. Setiano.

Infirmerie : le feu vert a été donné pour Dan Biggar (dos) et Swan Rebbadj (genou). Du côté des blessés, on retrouve toujours Teddy Baubigny (main), Anthony Étrillard (tendon d’Achille), Brian Alainu’uese (gêne physique), Baptiste Serin (épaule), Duncan Paia’aua (mollet). Kieran Brookes a manqué les séances du début de semaine. Facundo Isa (gêne physique) a repris l’entraînement. Waisea Nayacalevu, qui a beaucoup enchaîné depuis le retour de la Coupe du monde, est laissé au repos. En vertu d’un accord oral lors de son transfert, Melvyn Jaminet ne peut pas participer à ce déplacement.