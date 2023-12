Impressionnants face à Cardiff et aux Harlequins, les Toulousains veulent profiter de cet événement au Stadium pour réussir leur retour à la réalité quotidienne du Top 14.

Mais qui avait osé prétendre que le Stade toulousain semblait emprunté ou moribond ? La question est volontairement provocatrice mais il faut pourtant reconnaître qu’avant d’entamer leur intermède de Champions Cup, les Rouge et Noir soufflaient le chaud et le froid en Top 14. Disons surtout qu’ils n’avaient toujours pas trouvé le liant et la cohésion collective nécessaires pour se hisser à leur meilleur niveau, accouchant de plusieurs défaites décevantes à l’extérieur. "On avait des choses à régler avec nous-mêmes mais, sur la volonté ou l’état d’esprit, je n’avais pas de problèmes avec nos sorties à Pau, à Castres ou au Stade français, expliquait néanmoins le manager Ugo Mola ces derniers jours. Le seul souci que j’avais, c’est que chaque bras de fer, dans les moments clés, étaient à l’avantage de nos adversaires."

Des bras de fer que leurs concurrents n’auront pas eu l’honneur de connaître en Champions Cup, tant la supériorité toulousaine fut édifiante face à Cardiff ou aux Harlequins… Car, sur cette scène-là, avec deux succès majuscules, c’est un Stade "cinq étoiles" qui a marqué de son empreinte le début de la compétition. Et à vrai dire, malgré ce qui a été écrit plus tôt sur les difficultés observées en Top 14, personne ne s’inquiétait vraiment de la capacité de cette formation à changer de dimension et à élever le curseur subitement. "Cette compétition nous a donné un élan de fraîcheur, confirme Antoine Dupont. Basculer sur autre chose, avec des équipes qui sont plus ouvertes, c’est ce qui nous convient."

Mola : "Arriver à mixer les deux"

Voilà qui offre en tout cas l’impression que l’exercice 2023-2024 (si particulier avec la Coupe du monde pour démarrer) est véritablement lancé. à condition de faire perdurer l’euphorie des grandes joutes "européennes". "La Champions Cup a marqué le moment où on se retrouve vraiment, note Mola. Elle nous plaît parfois un peu plus que notre quotidien. Mais il faut qu’on arrive à mixer les deux. […] Il y a trois échéances de championnat avant de retrouver la Champions Cup. On va se concentrer dessus. On se retrouve en bonne position avec Bath après deux journées de Champions Cup mais il faut bien préparer la réception de Toulon, qui est également un rendez-vous important pour nous."

D’autant plus qu’il symbolise justement le retour à la réalité domestique, mais dans un contexte forcément singulier. Outre la période de l’année, avec ce fameux "boxing day" très attendu chez les supporters, c’est aussi l’occasion pour les joueurs et le staff de migrer jusqu’au Stadium ce samedi soir, plus grande enceinte de la ville – qui sera pleine – dans laquelle tous adorent se produire plusieurs fois par saison. Devant près de 33 000 personnes, Dupont et sa bande auront l’opportunité de vivre une nouvelle et grande fête. À la condition de maintenir les ambitions et les réalisations des deux dernières semaines. Mola lui-même de l’appeler de ses vœux après la démonstration aux Harlequins : "Quand on est comme ça, on a envie de jouer au rugby et on a envie que ça dure."

En ce sens, la première délocalisation de l’exercice tombe très certainement à point nommé, puisqu’elle permettra une transition assez excitante entre les deux mondes. "La Champions Cup peut nous changer par rapport au championnat, souffle Dupont. On s’y retrouve plus mais sûrement que, nous aussi, on y a mis un peu plus…" Toute la problématique étant maintenant de poursuivre dans cette voie, dès ce week-end.