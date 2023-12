L'édito du vendredi par Léo Faure... Le ressort aurait pu se lasser. Pas se casser, quand le rugby aurait irrémédiablement conservé son lot de fidèles et ce XV de France, qu’on a tant aimé, n’allait pas se voir giflé d’indifférence sur l’autel d’une seule et cruelle défaite. Mais de lassitude, d’effritement, il n’y a même pas. L’information de cette semaine, c’est donc que 400 000 préinscriptions à la billetterie ont été enregistrées pour le prochain Tournoi des 6 nations, réparties sur les trois matchs que disputeront les Bleus sur le sol français : France-Irlande à Marseille (2 février), France-Italie à Lille (25 février) et France-Angleterre à Lyon (16 mars). C’est évidemment nettement plus que la capacité d’accueil globale des trois stades (autour de 175 000)

L’engouement autour du XV de France est donc intact. Plus encore, il est d’une vitalité réconfortante et n’a pâti en rien de l’élimination en quart de finale. C’est un baume au cœur et la preuve que le public français a de l’amour et de la mémoire. Que son amour a de la mémoire. Il faut rendre ici hommage au travail du sélectionneur « Galthié, acte 1 » et son premier staff : s’ils n’ont pas décroché l’or dont on fait les rêves, ils ont réussi une mission de première importance. En rendant à cette équipe de France sa fierté, des victoires et une place parmi les grands de ce monde, ils lui ont offert une réconciliation durable avec son public. Cela vaut (aussi) de l’or.

Cette attente et cette passion immaculées autour des Bleus, c’est aussi une excellente nouvelle pour la fédération : la désillusion du 15 octobre dernier, et cette défaite si commentée face à l’Afrique du Sud, n’augure en rien de jours plus sombres. Les promesses de cette équipe et sa cote de popularité sont immenses, toujours, avec un engouement encore renforcé par « l’effet province » où l’on sait que le XV de France est souvent attendu en héros. Les stades font le plein. Les caisses aussi.

Un mois et demi après la fin de la Coupe du monde en France, la sélection tricolore est toujours aussi populaire !https://t.co/tiJUKQLnoS — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) December 13, 2023

C’est une aubaine, à l’heure où la FFR entame sa cure d’austérité. Surprise par quelques fantômes dans les dossiers comptables hérités de la précédente gouvernance, l’équipe de Florian Grill estime le déficit de la « Fédé » autour d’une vingtaine de millions d’euros. Selon des calculs moins alarmistes – et selon l’appréhension que l’on fait de la « variable CVC » - la balance penche pour au moins la moitié du côté du négatif. C’est dire l’urgence financière qui étreint soudain la nouvelle gouvernance, à l’heure où la Coupe du monde 2023 en France n’a pas laissé l’héritage financier espéré, très loin des promesses initialement clamées.

Il est donc l’heure de capitaliser, pour nos Bleus. De faire fructifier ces signaux massivement positifs pour relancer la machine, après le choc émotionnel du Mondial. Bonne nouvelle, les héros d’hier sont aussi ceux de demain et tout indique que cette équipe de France, passé son deuil, a ce qu’il faut dans le bide pour vite retrouver le chemin des sourires.

Les Dupont, Jalibert, Penaud, Baille, Flament et consorts ont encore un bon mois pour se remettre la tête définitivement à l’endroit. Viendra ensuite le temps du retour compétition. Ils ont hâte, pour enfin tourner la lourde page du 15 octobre. Vous avez hâte, à en juger pour votre enthousiasme à les revoir sur le terrain. On a tout aussi hâte.