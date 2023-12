Invité de l'émission Vià Midol, Grégory Patat, le manageur de Bayonne est revenu sur la performance des siens face au Muntser. Il s'est aussi prêté au jeu de l'interview décalée, regrettant de n'avoir jamais eu de carrière dans la musique.

Même si les Munstermen ne vous répondront pas la même chose, Grégory Patat peut être amusant. Il l'a en tout cas été dans l'émission Vià Midol où il était invité. Il est d'abord revenu sur l'authentique exploit des Bayonnais au Munster où ils ont fait un match nul (17-17).

Arrivé à Bayonne en 2022, Grégory Patat y a connu sa première expérience de manageur général. Alors, pour mieux se faire connaître il a répondu avec humour aux questions décalées de Vià Midol. S'il fait office d'excellent entraîneur, il aurait aimé, dans une autre vie, chanter sur scène. En vrai habitant du sud-ouest il adore manger du magret avec des frites et apprécie particulièrement le film des Nuls, La cité de la peur. Pour revenir un peu au ballon ovale, il est revenu sur son meilleur souvenir de rugby, le titre de champion de France de deuxième division avec Auch en 2004 ou encore le match qui l'a le plus marqué, un certain France - Nouvelle Zélande en 1999.