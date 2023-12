Révolution dans le rugby français, les agents bientôt payés par les joueurs ?

C’est une idée qui circule dans le monde des présidents de clubs. Certains voudraient que les agents soit payés par les joueurs et non plus par les clubs. Ce qui changerait pas mal de choses.

Une réforme capitale est en discussion dans le monde du rugby professionnel. La prochaine réunion des présidents qui doit se tenir lundi prochain à Marseille va discuter du paiement des commissions des agents. La LNR voudrait que ces derniers ne soient plus rétribués par les clubs, mais par les joueurs via leur salaire.

Cette idée est très clivante, elle ne fait pas l’unanimité même au sein des présidents. Si elle venait à passer, elle changerait beaucoup de choses. Les joueurs seraient forcément pénalisés car actuellement, les agents sont payés par les clubs sur facture et hors salary cap. A priori, le plafond (10,7 millions d’euros par an) ne devrait pas augmenter, et donc si la réforme passait, les joueurs payeraient les agents avec leur propre salaire, ce qui conduirait mécaniquement à une baisse de leur rémunération déjà soumise aux cotisations sociales et évidemment à l’impôt sur le revenu. Au lieu de toucher un salaire net de 100, un joueur se retrouverait par exemple avec un salaire net de 90 (la commission des agents peut atteindre 10 % de la rémunération annuelle du joueur).

La commission des agents ferait donc partie intégrante du plafond salarial. C’est là qu’intervient une fracture entre les clubs. Avec une telle réforme, les joueurs risquent de demander des augmentations pour compenser cette nouvelle charge. Les clubs les moins aisés (loin du salary cap) pourraient craindre de ne pouvoir augmenter les rémunérations des joueurs de qualité.

Difficile pour les joueurs "moyens"

Les clubs avec les meilleures ressources financières auraient les moyens d’indemniser les joueurs de "top niveau" en augmentant leur salaire pour qu’ils assument la commission des agents (une forme d’indemnisation) mais seront contraints, une fois de plus, par le salary cap. Pour les joueurs dits "moyens", le risque est grand qu’ils s’entendent dire : "Débrouillez-vous avec votre agent !" Est-ce le rôle du salary cap de réguler les commissions des agents ? Cela semble loin de son objet initial.

À noter que cette réforme viserait tous les joueurs sous contrat ayant recours à un agent (Top 14, Pro D2, Nationale, etc.). Les joueurs les plus modestes se verraient dans une situation encore plus délicate, car privés d’une partie de leur revenu ou alors obligés de faire sans l’intervention d’un agent.

Vu du côté de la LNR, l’intention de limiter le rôle et la force des agents semble claire. Les commissions représentent selon nos estimations entre 500 et 800 000 euros de frais par an et par club. On verra quelle tendance l’emportera.

Pour les amateurs d’histoire, il faut savoir que le système actuel est un héritage de Marcel Martin. Compte tenu du fait que le code du sport prévoit que les mandataires doivent payer les agents, il avait imposé que dans le monde du rugby, les clubs soient considérés comme les mandataires.

Il faut aussi savoir que le "nouveau" système est en vigueur en Angleterre depuis huit mois, avec des premières constatations, celui de l’exil vers la France de plusieurs bons joueurs devenus plus gourmands en salaire direct.