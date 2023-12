Les Neversois s’attaquent à des Grenoblois invaincus à domicile depuis le début de saison. Drôle d’endroit pour un exploit.

Les matchs de Nevers à l’extérieur, juste avant les fêtes, n’évoquent guère de bons souvenirs à Xavier Péméja. Vendredi dernier, après la victoire face à Mont-de-Marsan au Pré-Fleuri, le manager de l’Uson avait le sourcil soucieux à l’évocation du match suivant, un déplacement à Grenoble aux allures de triple salto périlleux. Des vacances au coup de sifflet final, un adversaire jamais vaincu chez lui (voir ci-dessous), une incapacité à gagner à l’extérieur depuis le début de la saison : n’en jetez plus, la hotte est pleine.

Et s’il fallait encore douter de la performance à réaliser par la bande à Rudy Derrieux ce soir au stade des Alpes, Benjamin Thiéry, entraîneur de la défense, ajoute une brique de lucidité : "Grenoble à domicile, c’est le plus gros défi de la Pro D2. Ils sont invaincus chez eux, et en plus ils sont sur quatre victoires d’affilée. C’est l’équipe du moment. Ce n’est clairement pas le meilleur endroit pour aller chercher notre première victoire à l’extérieur."

Entre des Grenoblois qui affichent six victoires en autant de matchs dans leur antre – et une moyenne de 30 points marqués par match – et des Neversois qui n’ont rentré que trois bonus défensifs de leurs sept voyages, l’affiche pourrait sembler pliée d’avance. Pour la défroisser, la feuille de route a des allures d’ultra trail : "Il faudra que l’on aligne tout : la conquête, la défense, le jeu au pied, l’attaque, la discipline", énumère Benjamin Thiéry. "Sinon, ça va être compliqué."

Améliorer la discipline

Auteurs d’un match majuscule à Aix-en-Provence lors de la 3e journée (défaite 37-34), d’ores et déjà estampillé comme l’un des pics esthétiques de la saison, les Nivernais n’ont pas renouvelé, depuis, une telle prestation : "Ce qui nous porte souvent préjudice, c’est la discipline. Mais si on subit moins, les pénalités viennent moins. On doit retrouver à l’extérieur l’état d’esprit, le combat que l’on met à domicile, mais sur toute la durée d’un match. Chaque adversaire a un supplément d’âme chez lui ; à nous de le contrer par notre état d’esprit. Il faut que l’on regagne de la confiance et de la constance. Que l’on se rende compte qu’on est capable de livrer une copie à la hauteur de l’image que l’on veut donner du club, de Nevers, de la Nièvre. On est les ambassadeurs de cette image."