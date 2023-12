L’équipe du Cap va pour la première fois de la saison jouer dans son stade, sur sa nouvelle pelouse, avec ses cadres. De là à faire tomber le champion, il y a un pas de géant…

Du Leinster au Cap, les Rochelais effectuent le grand écart. D’un point de vue géographique, évidemment – ce qui est tout sauf un détail, mais aussi en termes de vécu et de références rugbystiques. Après le rival continental qu’ils connaissent le mieux, Pierre Bourgarit et ses partenaires vont passer à un adversaire inédit, au niveau indéterminé, qui plus est.

Sur le papier, les Stormers jouissent d’un prestige incontestable : ils ont remporté l’URC en 2022 et se sont inclinés de peu en finale de cette même compétition en mai dernier, face au Munster (19-14). Dans les faits, leur début de saison est pour le moins énigmatique avec cinq défaites – à Cardiff, à Trévise… – sur leurs six derniers matchs. Un bilan à relativiser au regard des absences et des conditions. Ce samedi, ils vont, pour la première fois, de la saison évoluer dans leur enceinte du Cape Town Stadium et étrenner sa nouvelle surface hybride.

"Ça peut devenir long…"

A contrario de ces inconnues, des certitudes aident à y voir plus clair. Sur le plan de la fraîcheur, les Sud-Africains sont avantagés, le staff ayant décidé d’épargner à la majeure partie des cadres le déplacement à Leicester, où l’équipe "B" a vaillamment résisté sans rien ramener. Début décembre, John Dobson avait fixé l’ordre des priorités : "La Rochelle ? Ce sera énorme. Nous nous préparons pour cette échéance depuis un moment pour être dans la meilleure forme possible : ceci est non négociable." Emmenée par ses quelques Boks – Frans Malherbe, Deon Fourie, Manie Libbok ou encore Damian Willemse, la franchise sud-africaine cherchera à relever le défi ainsi présenté par l’ancien talonneur-flanker de Lyon et Grenoble : "Ils ont un pack très costaud et quelques arrières intéressants. La clé du match sera, comme d’habitude, le jeu d’avants. S’ils prennent le dessus, ça peut être long." Orphelins de Steven Kitshoff et Marvin Orie, les Stormers sont en quête d’un match référence quand les Rochelais courent après un déclic. Dans des conditions enfin sèches et un contexte inédit, ils auront l’occasion de tester leur rugby autant que leur force mentale : "Clairement, la défaite face au Leinster est de celle qui peut installer le doute, appelle Pierre Bourgarit. On a un périlleux match, à nous de montrer qu’on est des grands garçons, des champions." En étant les premiers Français à s’imposer en Afrique du Sud…