Lyon mal payés de leur débauche d’énergie à Bristol la semaine dernière en raison de leur proverbiale inconstance, les Lyonnais espèrent profiter de leur retour à gerland pour enfin corriger ces erreurs qui leur coûtent si cher depuis le début de la saison.

Non, il n’y a pas encore le feu entre Rhône et Saône. Reste qu’à force de ne pas s’affoler, les quelques braises étouffées l’été dernier pourraient bien involontairement se voir attisées, et que le club lyonnais se retrouve aujourd’hui dans une certaine urgence de gagner. Parce que la sinistrose, mauvaise fille, n’est jamais bien loin dans une ville dont les deux fleurons historiques (l’Olympique lyonnais et l’Asvel) se trouvent actuellement en pleine crise. Et parce qu’au vu de leur bilan depuis le début de la saison (3 victoires pour 7 défaites toutes compétitions confondues), les coéquipiers de Baptiste Couilloud pointent actuellement très loin de leurs objectifs initiaux, à savoir la qualification sur les deux tableaux. Alors certes, on sait très bien que les saisons sont longues, et que la situation pourrait vite s’arranger au prix d’une mini-série en Top 14, tandis que l’alambiquée formule de la Champions Cup aura le mérite d’entretenir l’espoir d’une place en huitièmes de finale jusqu’au bout. Reste que ce genre de choses ne se font malheureusement pas toutes seules et qu’à l’heure actuelle, les inconstants Lyonnais n’ont à l’évidence pas encore trouvé la bonne formule, entre-temps forts sidérants et trous noirs sidéraux dont le dernier match perdu à Bristol fut, une fois de plus, le parfait exemple. Où le Lou a appris à l’Europe comment on pouvait perdre un match dans les arrêts de jeu en ayant la possession de la gagne, après avoir procédé à une incroyable remontada de 24 points… "Est-ce un manque de lucidité dû à la fatigue ? En tout cas, cet instant de relâchement nous a été fatal", pestait à chaud Fabien Gengenbacher dans les colonnes du Progrès, qui regrettait surtout avoir vu son équipe tutoyer le néant entre la 20e et la 60e. "Cela devient une mauvaise habitude qu’il va vite falloir corriger."

Radradra ménagé

Sauf que si ce constat n’est malheureusement pas nouveau, le temps presse désormais, et la réception de ces Bulls annoncés comme revanchards semble tomber à point nommé pour juger du caractère des Lyonnais, qui ne pourront cette fois pas se contenter d’un demi-match pour assurer l’essentiel. Toutefois, alors que la tentation aurait pu consister dans cette optique à rappeler les nombreux cadres restés au frais la semaine dernière (Marchand, Lambey, Couilloud, Jackson, Regard, Mignot, Rattez ou Niniashvili, entre autres…), Fabien Gengenbacher et son staff ont choisi de faire confiance au groupe qui s’est déplacé à Bristol, à l’exception (notable) de Semi Radradra. Le signe évident d’une volonté de prioriser le championnat en allant tenter un gros coup à Bordeaux la semaine prochaine ? Plus certainement celui de mobiliser un groupe toujours uni, qui s’est d’ailleurs rassemblé ce mercredi dans un établissement du centre-ville lyonnais pour le traditionnel repas de Noël du groupe. "On n’arrive pas encore à se payer à la hauteur des efforts fournis, mais le groupe vit bien et l’objectif, c’est que cette cohésion au quotidien soit visible sur le terrain, espérait l’ailier international Ethan Dumortier. Si c’est le cas, les résultats suivront naturellement…" Dès samedi ?