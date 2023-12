Largement battus sur cette même pelouse du Matmut Gerland en début d’année (31-7), les hommes de Pretoria ne comptent pas revivre pareille humiliation.

Au vrai, que sait-on exactement de ces Bulls ? Hormis leur palmarès qui leur vaut d’être la franchise sud-africaine la plus titrée en Super Rugby (3 titres entre 2007 et 2011), pas grand-chose, pour être honnête, quand bien même le fait d’être dirigés par l’ancien sélectionneur des Boks Jake White et de compter sur un effectif perclus de vieilles connaissances (Johan Goosen, Henry Immelmann, Jacques Du Plessis) lui donne un vrai faux air de MHR sur le retour… Pas de quoi trop inquiéter les Lyonnais, qui s’étaient imposés sans grandes difficultés lors de la venue de ces mêmes Bulls au début de l’année 2023 (317) ? Eh si, quand même. D’abord parce que la dynamique des Lyonnais, au cœur d’une bonne passe à l’époque, n’a pas grand-chose à voir avec celle qu’il traverse onze mois plus tard (3 victoires en 10 matchs toutes compétitions confondues cette saison). Mais aussi parce que Jake White, qui ne s’était pas déplacé en début d’année après un malaise suivi d’une opération de l’abdomen, sera cette fois bien à Lyon pour guider ses troupes. Avec en tête, évidemment, l’idée de réaliser un gros coup à Gerland, indispensable pour aborder un éventuel huitième de finale à domicile… "On a vu l’an dernier à quel point il était difficile d’échanger le chaud été de décembre contre le froid lyonnais, expliquait le demi de mêlée Zac Burger. Les voyages aussi peuvent être un problème pour les joueurs les plus costauds, mais c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous devons simplement tirer le meilleur parti des possibilités qui s’offrent à nous afin de réaliser un bon match samedi."

Burger : "ce sera difficile mais on se battra jusqu’à la fin"

Un rendez-vous pour lequel, sans surprise, les Sud-Africains ont identifié leur compatriote Thaakir Abrahams (auteur d’un doublé face à Bristol) comme une des menaces les plus redoutables. Mais pas seulement… "On connaît bien leur numéro 8 Arno Botha qui a longtemps joué aux Bulls et demeure un joueur très physique, sans oublier Semi Radradra qui ajoute une menace supplémentaire au centre du terrain, recensait Burger. Ils ont des joueurs très excitants, ce sera un grand défi de les affronter chez eux, mais nous sortons de trois bons résultats contre le Connacht, les Sharks et les Saracens et nous comptons bien enchaîner par un quatrième succès consécutif en France. Ce sera difficile, mais nous nous battrons jusqu’à la fin." Au moins, les Rhodaniens sont prévenus…