Arrivé il y a une dizaine de jours dans la Ville rose, Blair Kinghorn vit un magnifique début d’aventure à Toulouse. L’Écossais va passer un nouveau test face aux Quins.

Le talent favorise l’intégration. Blair Kinghorn fait partie de ces joueurs qui se fondent aisément dans un collectif tant ils sont à l’aise avec un ballon de rugby dans les mains. Arrivé en France le 4 décembre, l’international écossais donne l’impression d’être là depuis toujours. À l’entraînement, son sourire ne le quitte jamais. On peut aussi dire que sa première prestation l’a bien aidé. Aligné d’entrée face aux Gallois de Cardiff, l’ancien joueur d’Édimbourg s’est signalé positivement avec un doublé. Pas mal. « On n’a pas trop hésité à le mettre seulement une semaine après l’avoir vu arriver, avoue Clément Poitrenaud. C’est un joueur de très haut niveau. Dès les premières séances avec nous, il avait compris ce qu’on attendait de lui. C’est un arrière très complet. Pour l’instant, il n’y a rien à dire. Par rapport à ce match face aux Harlequins et même celui contre Toulon le 23 décembre, on voulait le lancer très rapidement. C’est ce qu’il s’est passé contre Cardiff et il s’en est très bien sorti. »

Contre les Quins, Kinghorn sera naturellement attendu. Son efficacité sous les ballons hauts sera nécessaire mais ses prises d’initiatives aussi. La semaine passée, il a démontré au public d’Ernest-Wallon sa capacité à toujours être au bon endroit, au bon moment. Nul doute que la défense anglaise laissera un peu d’espace que celle des Blues. Et pour faire sauter le verrou de la bande à Marcus Smith, le Stade comptera bien sûr sur Antoine Dupont, Thomas Ramos, Emmanuel Meafou… mais aussi Blair Kinghorn. Car oui, les Haut-Garonnais possèdent désormais une nouvelle arme fatale dans leur effectif.

C’était assez intimidant

Et le principal intéressé, il en pense quoi de sa grande première ? « C’était assez intimidant, a-t-il avoué à l’AFP. J’essayais encore d’assimiler tous les lancements de jeu mais le rugby reste le rugby et c’est plus facile quand vous avez de grands joueurs autour de vous. J’ai eu la chance de ne pas avoir trop de situations délicates à gérer. Tout le monde m’a bien aidé. » On ose le croire, tant les Toulousains ont célébré de manière virulente ses essais, histoire de mettre directement à l’aise leur nouveau coéquipier.

Après la première sortie de l’Écossais sous la tunique haut-garonnaise, Ugo Mola déclarait ceci : « On va rester patients avec lui, mais c’est vrai qu’il nous amène de la mesure, de la stabilité et de la cohérence dans notre fond de terrain. C’est peut-être ce qu’il nous manquait ces dernières semaines. » De la patience, il en faudra, mais les Quins ne devraient pas se gêner pour tester l’homme aux 50 sélections avec le XV du Chardon. Son expérience nous pousse à être optimistes. Néanmoins, Blair Kinghorn va passer un gros test à Londres. Espérons pour lui et les Stadistes que la belle histoire ne connaisse pas son premier accroc.