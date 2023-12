L'EPCR Challenge Cup offre au club de l’Ain l'occasion d’avancer dans sa construction et de valoriser son travail de formation.

Newport, il y a une semaine, Oyonnax a lancé sa cinquième campagne continentale. Leur premier rendez-vous avec l’Europe, les Oyomen l’ont honoré le 12 octobre 2013 sur leur pelouse, face à Worcester, avant de signer leur première victoire face à Sale, deux mois plus tard. Lors de la campagne 2015-2016, ils ont même goûté à la Champions Cup face à Toulouse, aux Saracens de Owen Farrell, Billy et Mako Vunipola, Maro Itoje et l’Ulster de Rory Best et Ruan Pienaar. Même si l’évidence de leurs objectifs, centrés sur le maintien en Top 14 ne saurait être niée, retrouver le contexte européen constitue pour eux un événement marquant de cette saison du retour dans l’élite. Le deuxième ligne Steve Mafi en témoigne : "Pour notre premier match, nous avons affronté les Dragons de Newport au pays de Galles. Face à une adversité différente du Top 14, des joueurs ont trouvé une opportunité de prendre du temps de jeu. Cela participe aussi à la cohésion du groupe, en maintenant un maximum de joueurs impliqués. Le Challenge permet également de placer Oyonnax sur la carte du rugby international et c’est une très bonne chose pour notre club."

Au bon souvenir des Zebre

Au-delà de ces considérations, la compétition ne saurait constituer une simple parenthèse pour le promu, même s’il reste avant tout concentré sur son objectif de maintien. La confrontation, ce samedi, avec les Zebre de Parme, club qu’Oyonnax avait déjà rencontré à deux reprises en 2014-2015 avec, à la clé, un doublé victorieux (24-33, 20-3), participera à la volonté d’avancer qui guide les Haut-Bugistes. Mais en début de semaine, l’actualité a rattrapé le club de l’Ain dans sa préparation de la réception de la formation italienne, poussant le manager Joe El Abd à évoquer les transferts annoncés, en fin de saison, de Théo Millet et Loïc Credoz : "Ces départs possibles nous rendent forcément tristes car il s’agit de joueurs ayant marqué l’histoire du club. Ils ont en plus été formés ici. Loïc est arrivé en 2015 grâce au réseau de l’Oyo’Sphère pour effectuer toute sa formation et Théo est arrivé du Stade français en 2018 pour poursuivre la sienne. Au fil des saisons, ils sont devenus des symboles du club mais aussi des centurions, des champions de France de Pro D2, permettant au club de retrouver le Top 14. Justement, voilà leur mission pour les prochains mois : permettre à l’équipe d’aller décrocher le maintien ! Et nul doute qu’ils vont tout donner. Loïc et Théo illustrent notre travail. Ils montrent à quel point notre club est pleinement investi dans la formation de joueurs et le développement de talents, pour leur permettre d’accéder au plus haut niveau et d’y performer. Notre club poursuit son développement sur et en dehors du terrain, avec des infrastructures qui se modernisent sans cesse et un secteur sportif qui montre, par ses résultats récents, qu’il a sa place dans le Top 14. Nous continuons de travailler à renforcer l’équipe pour les prochaines saisons avec de futures recrues. On ne peut que respecter la décision des joueurs qui font le choix d’aller découvrir d’autres projets pour leur carrière mais cela ne doit pas mettre un frein aux ambitions d’Oyonnax Rugby. Notre club continue à travailler pour constituer un effectif toujours aussi compétitif, pour former d’autres Loïc et Théo, et pour permettre d’écrire encore de belles pages de notre histoire."

Entre autres intérêts, la Challenge Cup permet ainsi de mettre sur le devant de la scène certains de ses jeunes talents qu’Oyonnax s’emploie à faire éclore.