Malgré des conditions difficiles, les Castrais ont déployé leur jeu offensif et n’ont fait qu’une bouchée des Scarlets qui n’ont pas existé. Le troisième ligne centre Abraham Papali’i s’est mis en valeur.

Le Castres olympique est plutôt bien fourni au poste de troisième ligne centre. Le numéro un n’est autre que le très athlétique Canadien Tyler Ardron. Grand, mobile, puissant, technique et aérien, Ardron est le prototype du joueur complet. En cas d’absence de son Canuck, le CO peut compter sur un minot du club, le décathlonien Baptiste Delaporte. Plus râblé, mais meilleur plaqueur-gratteur, "Delap’" apporte d’autres qualités.

Et puis il y a Abraham Papali’i. Ce colosse, véritable globe-trotter du (des) rugby(s), a fini par poser ses valises dans le Tarn après avoir commencé sa carrière pro à XIII chez les Warriors d’Auckland, puis aux Roosters de Sydney, à Lézignan, aux Steamers de Bay of Plenty puis être passé à XV pour défendre les couleurs des China Lions (équipe chinoise concourant dans le Global Rapid Rugby en Asie-Pacifique), du Connacht, de Brive et enfin du CO. Après un début de saison "perturbé par des blessures" selon son manager Jeremy Davidson, le Néo-Zélandais enchaîne enfin les rencontres : "Il est en forme, c’est sûr. C’est bien qu’il commence à enchaîner les matchs. Ce soir, sous la pluie, il a touché beaucoup de ballons et nous a fait avancer. Et il marque cet essai en coin."

Nouveau chouchou de Pierre-Fabre

Encore à quelques unités de son poids de forme, Papali’i a néanmoins causé de sacrés dégâts dans la défense galloise comme en ont témoigné ses 131 mètres gagnés en quatorze ballons touchés. On imagine donc le potentiel du grand Kiwi quand celui-ci aura retrouvé tous ses moyens : "On va essayer de lui donner encore du temps de jeu pour qu’il continue comme ça. On a vu le public scander son nom en fin de match parce qu’il a fait quelques belles charges… Il doit encore gagner dans sa capacité à enchaîner les tâches." Un léger embonpoint qui ne l’empêche pas de faire déjà l’unanimité chez ses partenaires, à commencer par le capitaine et éternel Julien Dumora, très en vue samedi soir également : "C’est un joueur très complet avec un super état d’esprit, il a toujours la banane. Sur le terrain c’est un super porteur de balle, en défense il met des gros plaquages et il l’a montré ce soir au 10 adverse. C’est une arme dans notre dispositif. Je suis content qu’il ait pu faire une telle prestation parce que cela va lui donner encore plus de confiance."

Cope, Bouzerand et les autres…

Avec la montée en puissance progressive de Papali’i, le CO améliore encore la profondeur de son effectif. Imaginez les dégâts que pourrait causer le Néo-Zélandais s’il entrait en jeu pour remplacer Tyler Ardron ? Face à une défense éprouvée, Papali’li pourrait être "l’impact player" idéal. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que Papali’i n’est pas le seul à s’être illustré. Vilimoni Botitu a probablement signé son meilleur match depuis le retour du Mondial, tandis que Florian Vanverberghe s’est lui aussi mis en évidence. Et que dire de la jeune garde castraise ? Les Baptiste Cope, Antoine Bouzerand, Wayan de Benedettis, Yann Peysson et Théo Chabouni ont montré qu’ils avaient des atouts à faire valoir, ce qui ne déplaisait pas au manager Jeremy Davidson : "En interne, on leur dit qu’ils doivent saisir chaque opportunité sur le terrain. Ce soir, ils l’ont fait car maintenant on se retrouve avec plein d’interrogations pour composer l’équipe qui ira à Édimbourg la semaine prochaine…" De bons problèmes, en somme.