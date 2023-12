Nullement impressionné par l’enjeu et un stade de la Rabine en effervescence, les aixois ont construit leur succès sur la pelouse du leader vannetais grâce à une puissance et l’impression d’avoir maîtrisé leur sujet.

Avant le coup d’envoi de ce choc de la 13e journée de ProD2, tous les spécialistes ou presque s’accordaient à dire que ce duel attendu se jouerait, comme bien souvent, sur des petits détails. Si les Bretons ont été quelque peu absents et n’ont pas connu leur rendement habituel, les visiteurs ont su élever le curseur pour faire pencher la balance en leur faveur. «Tactiquement, on a été bons. On a fait un très gros match défensivement», a expliqué Arthur Coville avant d’ajouter : «Les avant ont fait un match énorme. » Et comment ne pas être d’accord avec lui. En seconde période, malgré une tentative de retour vannetaise, les Noirs ont climatisé tout un stade en s’appuyant sur leur paquet d’avants. À cinq minutes d’intervalles, les «gros» ont fait le boulot et fait reculer leur adversaire du jour à deux reprises. La première fois sur une quinzaine de mètres qui amena le carton jaune de Boulier - le tournant de ce match - et un essai qui donne de l’air (59e). La seconde, sur une pénaltouche, a emmené Suta derrière la ligne pour permettre aux visiteurs de creuser définitivement l’écart (27-17, 66e).

Ce succès, les hommes de Mauricio Reggiardo l’ont construit à la main. «On n’a pas joué petit bras, on a joué les touches au lieu de prendre les points», a expliqué l’entraîneur.

Un match référence

Avant d’enfoncer le clou en seconde période, les Provençaux ont construit leur succès sur un pragmatisme rappelant celui montré par leur adversaire en début de saison. Après avoir résisté à la furia vannetaise lors des dix premières minutes, les Sudistes ont su rester patient, se dégager, avant de se montrer létal. En trois incursions dans les vingt-deux mètres adverses, ils ont marqué trois fois et ont crucifié les locaux avant la mi-temps avec un petit bijou de passe au pied de l’ouvreur Gopperth pour son troisième ligne Taieb avant la mi-temps (13-3). Ce pragmatisme offensif combiné à la défense de fer déployée par les hommes de Mauricio Reggiardo leur a permis de venir glaner quatre points dans ce bastion où peu d’équipes y arriveront. «La Rabine, c’est un véritable chaudron. Les joueurs ont su rester dans le match et n’ont pas été impressionnés», a expliqué le manager avant de se projeter : «Ça fait un match de plus avant l’objectif qui est la qualification. On a jamais fait de top 6, ça serait la première fois de l’histoire du club.»

Ce résultat, acquis avec la manière, va peut-être donner de nouvelles envies aux visiteurs. «Peut-être qu’on devra revenir ici en demi-finales. Si c’est le cas, on sait maintenant qu’on est capable de le faire», a déclaré Reggiardo. Si la vérité de décembre n’est que trop rarement celle de mai, nul doute que le message est passé : si le groupe se maintient à ce niveau, il faudra compter sur Provence Rugby jusqu’à la fin de la saison.