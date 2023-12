Avec l’arrivée de Fainga’anuku, le retour des internationaux (Villière, Wainiqolo), la surprise Tuicuvu, l’émergence de Dréan et la polyvalence de Luc, Pierre Mignoni va devoir trancher dans le vif.

À Toulon, le bonheur se trouve au large. Lors des dernières sorties, les Varois ont montré le meilleur de leur nouveau système de jeu mis en place par Masi. Sur les seize derniers essais inscrits par les Rouge et Noir, huit ballons ont été aplatis par des ailiers. La performance est unique en comparaison avec les précédents exercices. Avec le retour de la Champions Cup, les choix du manager seront scrutés. Il n’y aura pas d’impasse car Toulon veut briller parmi les grands. Si les postes sont triplés, les bouts de ligne n’ont jamais été aussi bien pourvus sous l’ère Lemaître. En panne de confiance au sortir de la Coupe du monde, Gabin Villière, qui a récemment prolongé, est soutenu par le staff varois. Pas uniquement par les mots mais par les actes avec trois titularisations. Il passe la quatrième face à Exeter. S’il est encore loin de son meilleur niveau, notamment en défense, le leader de combat a déjà marqué deux fois.

La tornade Dréan, Fainga’anuku au centre du jeu

De l’autre côté, Mignoni veut miser sur l’homme en forme. Joueur le plus utilisé avec Esteban Abadie (640 minutes disputées), Gaël Dréan est en train de changer de dimension. En verve en attaque (trois essais), le Breton, remis d’un léger souci à un pied, impressionne ses pairs par son activité défensive et sa dureté sur l’homme. Pour la place de finisseur, avec un banc constitué de six avants pour deux trois-quarts, la polyvalence a été privilégiée.

Si Tuicuvu et Luc ont flambé à chaque opportunité, Toulon veut voir sa nouvelle étoile : Leicester Fainga’anuku. À 24 ans, le meilleur marqueur sortant du Super Rugby (13 essais en treize matchs) fera sa première. Au moment de rallier le Vieux Continent, le All Black (5 essais en quatre matchs au Mondial) avait signé à Toulon pour se frotter à la Champions Cup. Replacé à l’aile depuis deux exercices, le physique de l’ancien des Crusaders (1,89 m pour 110 kg) apporte une nouvelle densité au centre. Une plus-value nécessaire pour ménager Waisea. Les cartes et jokers sont multiples. Ils restent à les gérer et à les utiliser à bon escient.