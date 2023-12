Corrigés dimanche dernier sur la pelouse du Stade français, les Toulousains débutent la Champions Cup avec l’envie de se racheter. Ils sont surtout attendus en défense face à des Gallois eux aussi en difficulté.

Quand vous vous prenez une claque, l’objectif est de ne pas tendre l’autre joue la semaine suivante. C’est un peu avec ce sentiment que les Toulousains ont préparé la réception des Blues de Cardiff pour débuter leur aventure européenne. Largement battus à Paris, les Haut-Garonnais savent qu’ils ne sont pas à leur meilleur niveau. L’arrivée de cette Champions Cup est donc l’occasion de changer d’atmosphère, avec l’envie de relancer une machine qui ronronne depuis bien trop longtemps. Chez les joueurs, l’odeur de la plus grande des coupes d’Europe arrive au bon moment. "C’est le plus haut niveau que l’on puisse jouer en club, avoue Matthis Lebel. C’est forcément excitant. Nous sommes sur la ligne de départ, donc on a bien évidemment notre destin entre nos mains. Après quelques prestations plus que mitigées en championnat, ça va nous faire du bien de voir autre chose."

Il faut se le dire, le Stade toulousain fait – comme chaque saison – partie des grands favoris au titre final. Mais malgré une poule plus qu’abordable sur le papier, on ne s’emballe pas : "Il ne faut pas aller trop vite. Vu nos derniers matchs, on va déjà essayer de faire le boulot sur le terrain, de gagner ce match face à Cardiff, et on verra pour la suite."

"Il faut cogner plus fort"

Le talent ne disparaît pas si rapidement. Si ces dernières semaines, les champions de France en titre galèrent en Top 14, c’est à cause de leur défense beaucoup moins efficace que par le passé. Face à Cardiff, les erreurs constatées face au Stade français donneront le même résultat que dans la capitale, et ce n’est pas forcément positif. Alors il faut resserrer les rangs : "Il faut cogner un peu plus fort, explique Lebel. Le groupe n’a aucun doute sur l’engagement de chacun, mais il faut simplement subir un peu moins collectivement. Depuis quelques semaines, nos adversaires gagnent trop facilement du terrain ballon en main. L’objectif est de retrouver cette envie de se faire mal ensemble." L’ailier ou arrière rappelle les bases : "On parle souvent de notre attaque, et c’est normal. Mais ce qui a fait notre force ces dernières saisons, c’est avant tout notre défense."

Face à des joueurs de Cardiff eux aussi en proie au doute, les Rouge et Noir voudront marquer leur territoire physiquement, avant de faire voyager un ballon qui n’attendra que ça. Les Gallois sont au plus mal avec seulement deux victoires en sept matchs. Pas très rassurant avant d’affronter des Stadistes bien remontés. "Même si les résultats ne suivent pas, ils ont tout de même de belles individualités, constate Lebel. Surtout, en URC (United Rugby Championship) le temps de jeu effectif est plus élevé qu’en Top 14. Cette donnée est à prendre au sérieux car ils vont essayer de mettre beaucoup de rythme. Dans l’idée, cela ne nous déplaît pas mais il va falloir rester vigilants." Vigilants en défense bien évidemment, cela va de soi…