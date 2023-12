Arrivé à Bordeaux-Bègles après la Coupe du monde, Damian Penaud a déjà marqué les esprits mais surtout des essais. Face à Oyonnax, l'ailier a encore marqué un doubler.

Alors qu'il n'a disputé que quatre matchs (dont un en tant que remplaçant) de Top 14 depuis son retour de la Coupe du monde, Damian Penaud a déjà marqué 7 essais. Si pour certains il ne fait que finir les actions, l'ailier est plus qu'un finisseur, il a d'abord une science du placement très largement au-dessus de la moyenne pour toujours se trouver au bon endroit au bon moment.

"Tu fais une erreur et tu as Damian Penaud"

Dans l'émission "La Troisième mi-temps", nos journalistes comparent le joueur aux 35 essais sous le maillot bleu à un grand numéro 9 de football, "Tu fais une erreur et tu as Damian Penaud qui arrive qui joue un peu au foot et qui se retrouve dans l'en-but". Si à Oyonnax ses deux essais ont bien aidé ses coéquipiers à s'imposer, c'est surtout son quadruplé en une mi-temps contre Perpignan qui a marqué les esprits. Sauf à Pau où il est entré en court de jeu, Penaud a maqué lors de toutes ses apparitions sous ses nouvelles couleurs.