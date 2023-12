Chaque semaine de Top 14, notre consultant Xavier Garbajosa aiguise sa plume et livre son sentiment sur un joueur, un club, une action...

Là-bas, tout est différent. Le RCT est vraiment à Toulon ce que l’OM est à Marseille. Il y a quelque chose de "pagnolesque". Souvenez-vous. Le club de la rade a été battu il y a quelques semaines à Perpignan. Un véritable coup de taser pour les amoureux de ce club, lassés de ne plus vivre les émotions du passé. La grogne des supporters a eu du bon. Du très bon. En pur Toulonnais, Pierre Mignoni a eu cette intelligence de se servir de tous les facteurs environnants pour mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Depuis ? Quatre matchs, quatre victoires. La défaite sur la pelouse de l’Usap a été un mal pour un bien. C’est le réveil d’un géant endormi depuis quelques années. Un club qui existe à grand coup de recrutement, de marketing mais dont les résultats n’étaient pas à la hauteur de son histoire. Le RCT est une institution, sachez-le. Les joueurs en avaient-ils réellement conscience jusque-là ? Sans doute n’est-ce pas facile de porter un tel héritage.

Samedi, j’ai aimé le comportement de cette formation contre Pau. Certes, il y a eu un petit moment de flottement mais les Toulonnais ont su se remettre en place en deuxième période, notamment en allant chercher ce dernier essai, synonyme de point de bonus offensif, marqué par Esteban Abadie. Tout un symbole. Et tout ça contre la Section paloise, véritable révélation de ce début de saison, ce qui n’est pas anodin. Sébastien Piqueronies est en place depuis trois ans et construit petit à petit avec des jeunes et un recrutement intelligent. En totale adéquation avec son projet.

Une identité de jeu émerge

Pierre Mignoni, lui, débute sa deuxième saison dans ce rôle de manager du club au muguet. Il est un enfant du RCT. Choisir de revenir travailler dans son club, c’est forcément une pression supplémentaire. Si le contexte n’est jamais simple à Toulon, il l’est encore moins pour « Mignon ». Mais son identité de jeu émerge. Au-delà de l’ADN « primaire » à la sauce toulonnaise basée sur l’engagement physique, là où l’on concasse, cabosse, fracasse, le RCT possède une ligne de trois-quarts capable de bonifier l’avancée de ses avants. Dans cette ligne, il y a des joueurs de talents, de vrais joueurs de rugby. Je pense ici à Sinzelle, Waisea, Paia’aua, Wainiqolo, Villière…

Quand chaque impact des cellules d’avants casse la ligne d’avantage, consomme un, deux ou trois défenseurs, que les libérations de balles sont rapides, qu’un garçon comme Baptiste Serin permet de gagner une demi-seconde sur sa passe, c’est forcément des joueurs qui circulent moins vite dans la ligne adverse. Ça tombe bien, à la mêlée, le RCT a cette chance de pouvoir compter sur Baptiste Serin qui, stratégiquement, est l’un des meilleurs demi de mêlée de France. Sinon, le meilleur. Serin, c’est la classe. Une passe à droite, à gauche, les deux pieds, la biscouette, la chistera. C’est le patron.

Le constat aujourd’hui, c’est que le RCT sait créer les espaces, il ne les exploitent pas encore tous mais le chemin est grand ouvert. Bientôt Leicester Fainga’anuku ou encore Melvyn Jaminet se joindront à ce groupe, Charles Ollivon et Dan Biggar reviendront. D’autres encore… Je ne sais pas si l’on se rend bien compte de l’étendu du talent présent dans cette équipe. Samedi dernier, les Toulonnais n’ont pas été pas impressionnants mais ils sont là. Avec cinq points de plus en poche. Ils avancent dans leur projet. Sans faire de bruit.