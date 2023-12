Battu pour la huitième fois consécutive, le mhr reste dernier. l’équipe de Patrice Collazo présente un sérieux manque de confiance auquel il va falloir vite remédier. la menace de la relégation est désormais réelle.

Les week-ends se suivent et se ressemblent, au niveau des résultats, pour une formation de Montpellier décidément bien malade et toujours dernière de la division après neuf journées. Arrivée à Bayonne avec l’espoir de mettre fin à cette série noire dans laquelle elle est plongée, la bande à Louis Carbonnel est rentrée bredouille du Pays basque avec, peut-être, quelques satisfactions sur son jeu mais aussi la confirmation que ce MHR est en cruel manque de confiance.

« Ce match-là va me donner encore plus de regrets que la défaite contre Oyonnax le week-end dernier, soupirait Patrice Collazo samedi soir. Face à Oyo, nous avions été forts ensemble. Là, des joueurs ont accusé le coup à des moments. »

Le déclic en Coupe d'Europe ?

À Dauger, l’ex-coach de Brive, arrivé il y a quelques jours au GGL Stadium, n’a pas aimé les deux essais « trop faciles » (42e , 72e ) encaissés par son équipe. « Il y a un investissement collectif mais on est sur des erreurs individuelles, des faillites mentales. Nous avons causé des problèmes à Bayonne sur ses temps forts, sur leur jeu au centre du terrain. Ils ont voulu nous agresser mais on ne s’est pas fait prendre là. On s’est fait prendre sur des conneries. » Et le CV long comme le bras ou l’expérience de plusieurs cadres n’a pas permis d’endiguer la chute. « Ils craquent parce qu’il y a huit défaites d’affilée mais il y a du mieux dans beaucoup de choses et il y en a eu dans la semaine », a estimé le technicien.

Le MHR, qui a su trouver de l’avancée lorsqu’il a réussi à tenir le ballon et enchaîner trois passes, qui a pu compter sur l’apport de son banc ou qui a vu des trois-quarts (Darmon, Bouthier) jouer à un bon niveau, parviendra-t-il à inverser la tendance ? Les prochaines semaines nous le diront. En attendant que le Top 14 soit de retour pour Noël, les Héraultais vont se projeter sur la Challenge Cup. Pour se vider la tête ? Certainement pas. « Ce ne sera pas une bouffée d’oxygène. On va encore avoir une semaine sous pression. Le maître-mot, ce sera la gagne », a annoncé Baptiste Erdocio. «Il n’y aura pas d’impasse, a ajouté Patrice Collazo face à la presse. Il faut qu’on réapprenne à gagner ensemble, à être concentrés et qu’on se construise une constance mentale sur quatre-vingts minutes.»

En 2021, alors qu’ils étaient dans le dur en championnat, même si la saison était à un stade bien plus avancé, les Montpelliérains avaient en partie retrouvé confiance grâce aux matchs sur la scène européenne. « J’ai l’impression de vivre la même situation qu’il y a trois ans mais en pire, a avoué Anthony Bouthier samedi soir. J’espère que la Challenge Cup va nous aider à remonter la pente. Il y a trois ans, c’est ce titre européen qui nous avait aidés à regagner. » L’histoire se répétera-t-elle ?