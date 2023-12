La décision de l’international anglais Henry Arundell, épatant depuis le début de saison, est attendue les jours prochains. quant à jordan joseph, également en fin de contrat, il est actuellement en négociations avec le club des hauts-de-seine. resteront-ils ?

En seulement trois matchs de Top 14 pour autant de titularisations, l’international anglais Henry Arundell (21 ans, 10 sélections) a fait très forte impression dans le championnat de France, inscrivant pas moins de quatre essais. Arrivé dans les Hautsde-Seine il y a seulement un mois, l’ancien finisseur des London Irish s’est donc adapté à la vitesse de la lumière à son nouveau défi et reste aujourd’hui au centre de toutes les convoitises. Que fera-t-il à l’issue de la saison 2023-2024 ? La semaine dernière, il nous confiait à ce sujet : « Je n’ai pas encore pris ma décision. Pour ça, j’attends encore deux semaines. Mais j’étais content de voir récemment Steve (Borthwick, le sélectionneur anglais). Il m’a dit qu’il voulait que je revienne. On verra… Pour l’instant, je suis concentré sur le début de la Champions Cup et le gros match qui nous attend face aux Harlequins : les Quins, ce sont les rivaux historiques des London irish. »

À ce jour, le président du Racing 92 Laurent Travers et le manager Stuart Lancaster sont donc suspendus à la décision de la pépite Arundell. Une décision qui devrait subvenir dans les jours à venir. Mais si les dirigeants franciliens sont prêts à faire un effort significatif concernant leur attaquant, ils savent aussi que les offres juteuses de Gloucester et Bath (on parle ici de contrats hybrides, à la fois financés par les clubs et la fédération anglaise) seront difficilement égalables, la RFU ne permettant pas à Henry Arundell de porter le maillot de la Rose s’il évolue, la saison prochaine, hors du championnat d’Angleterre.

Jordan Joseph restera-t-il ?

L’autre dossier majeur du club francilien concerne le poste de numéro 8, où Jordan Joseph et Kitione Kamikamica sont en fin de contrat. Si l’international fidjien, un temps courtisé par le Rct, n’est pas vraiment certain de rester dans les Hauts-de-Seine, les dirigeants du Racing 92 ont en revanche récemment entamé des négociations avec Jordan Joseph (23 ans), revenu de prêt à l’intersaison. Très utlisé par Stuart Lancaster depuis le début de l’exercice 2023-2024, le double champion du monde des moins de 20 ans (2018 et 2019) devra néanmoins convaincre les patrons de l’entité francilienne de son aspect quasi indispensable, s’il souhaite poursuivre l’aventure dans les Hauts-de-Seine, un territoire hautement concurrentiel.