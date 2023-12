Dans la Troisième mi-temps L'Hebdo -tous les dimanches soir sur Twitch- nos journalistes sont revenus sur la prestation de Toulouse face au Stade français. En souffrance, les Rouge et Noir pourraient voir arriver la période de Champions Cup comme une forme de second départ pour lancer la machine.

Toulouse a souffert à Paris dans le Classique du Top 14. Butant sur une défense de fer, les Toulousains ont semblé en manque de solutions pour briser le rideau parisien et faire douter les gars de la capitale. Depuis plusieurs matchs, le mastodonte haut-garonnais ronronne et cherche son match référence. Voyant la période européenne arriver, le Stade toulousain pourrait bien se refaire une santé et enclencher une nouvelle dynamique dans une compétition qu'ils affectionnent particulièrement.