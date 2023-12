Réaliste, l’UBB a décroché sa première victoire en déplacement… qui aurait très bien pu lui échapper.

Dans les discours du camp bordelais deux notions s’opposent, celle du résultat et celle d’un contenu qui a eu à pâtir d’un très sérieux grain de sable. Comment ignorer ce manque de discipline qui déboucha sur la réalisation du premier essai oyonnaxien après avoir concédé trois pénalités en un peu moins de deux minutes ? Comment occulter la quinzaine de pénalités et les deux cartons jaunes même si les Oyomen ne surent pas exploiter leur supériorité numérique ? Akvsenti Giorgadze répond : "Il y a eu de notre part beaucoup d’indiscipline, c’est un secteur sur lequel nous devons progresser pour être irréprochables. Oyonnax n’a pas su profiter de sa supériorité numérique pour scorer, nous nous l’avons fait grâce à l’intelligence des joueurs." Mais l’entraîneur girondin veut retenir le résultat : "Pour réaliser une bonne saison, il faut au minimum décrocher trois victoires en déplacement. Nous étions à la recherche de la première."

L’indiscipline, point faible des Bordelais

Matthieu Jalibert évoque lui aussi les deux aspects de la confrontation avec la formation du Haut-Bugey : "Nous pouvons être satisfaits de notre match parce qu’au bout il y a cette victoire, même si elle est obtenue sur un essai gag, mais aussi parce que nous avons montré notre caractère. C’est notre premier succès en déplacement. Nous sommes en progrès, nous sommes dans le vrai. Tout le monde a fait les efforts qu’il fallait faire pour réussir. Nous avons su marquer rapidement au début de chaque mi-temps. Nous avons su faire le dos rond quand cela a été nécessaire, mais au final le résultat est logique parce que nous avons su les mettre en danger. Nous allons basculer vers la Coupe d’Europe qui va nous permettre de continuer à progresser."

L’ouvreur international ne se limite pas dans son analyse à ce satisfecit justifié. Il pointe aussi le gros défaut de la cuirasse : "La discipline a clairement été notre point faible. Cela aurait pu nous coûter la victoire. Quand on se retrouve sous pression, il faut savoir se canaliser. Il y a beaucoup de fautes dans le jeu au sol, cela dépend aussi de la façon d’arbitrer. Mais il y a aussi eu de notre part des gestes de frustration. Personne ne nous fera de cadeau, nous devons être capables de nous maîtriser. Ces fautes bêtes nous fragilisent."

Auteur de l’essai décisif, Louis Bielle-Biarrey abonde : "Nous sommes heureux de cette victoire, mais on ne peut occulter notre indiscipline, avec deux cartons jaunes. C’est notre principal axe de progression. De ce match on doit retenir le résultat, c’est notre première victoire en déplacement, même si notre match n’a pas été parfait. Nous n’arrivions pas à entrer dans le Top 6, ce résultat nous en rapproche et va nous apporter de la confiance avant la Coupe d’Europe."