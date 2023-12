Les Franciliens ont démontré qu’ils n’étaient pas leaders pour rien. Avec une équipe largement remaniée, ils ramènent un bon point d’Auvergne et confortent leurs nouvelles certitudes.

À quoi reconnaît-on une grande équipe ? Sa constance, sa patience et l’épaisseur de son groupe. Pour son déplacement en Auvergne, le Racing est descendu sans Gaël Fickou, Siya Kolisi ou encore Henry Arundell. Avec une composition largement remaniée, Stuart Lancaster avait choisi de tester ses deuxièmes couteaux dans une ambiance hostile. Après avoir laissé passer un terrible orage durant les vingt premières minutes, le Racing ne s’est pas affolé et a patiemment recollé au score avec des Jaunards bien moins en confiance que leurs invités du soir.

"On a pris un bon point, à chaque fois qu’on se déplace on veut repartir avec la victoire. On aurait pu faire un beau final avec ce dernier ballon que nous avions sur la ligne médiane. On travaille beaucoup sur le plan mental. Stuart essaie de nous donner une mentalité que nous n’avions peut-être pas avant. On est dégoûtés parce qu’on voulait gagner, on y a cru même quand il y avait 20-6", explique Ibrahim Diallo. Le point de bonus arraché par l’essai de Donovan Taofifenua a consolidé l’impressionnante statistique des Franciliens.

Le Racing continue son impressionnante série

Depuis la première journée du Top 14, les hommes de Stuart Lancaster ont toujours glané au moins un point de leurs neuf rencontres. Avec vingt-neuf unités au compteur, les Ciel et Blanc sont assurés de finir en tête de ce premier bloc du championnat. L’entraîneur anglais du Racing se félicite d’ailleurs de la rapide greffe opérée entre le nouveau staff et les joueurs des Hauts-de-Seine. "Les garçons montent en régime et s’adaptent bien au nouvel encadrement. On a fait beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière mais j’ai confiance en tous mes joueurs. Mon expérience au Leinster m’a appris à faire confiance aux jeunes joueurs et particulièrement d’une compétition à une autre. Je dois faire jouer des jeunes joueurs en Top 14, cela nous servira pour le futur du Racing." Les Ciel et Blanc visent maintenant une autre montagne, celle de la Champions Cup.