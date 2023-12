L’ASM s’est fait peur mais a assuré le minimum face au Racing. Avant la Challenge Cup, les Jaunards doivent absolument régler le problème du dernier quart d’heure.

Entame canon, fin en carton. Tel pourrait être le résumé du début de saison clermontois. Comme face à Lyon, Bayonne, Montpellier ou Toulon, l’ASM a démarré très fort en infligeant un 14 à 0 après dix-sept minutes de jeu. Les Jaunards dominaient leur sujet, infligeaient des sévères reculées aux Racingmen et se dirigeaient tranquillement vers un succès net. Sauf que, les hommes de Christophe Urios ont été trop imprécis et lisibles en touche (sept lancers perdus) et se sont fait peur jusqu’à la sirène.

L’essai de Kamikamica a d’ailleurs glacé le bruyant stade Marcel-Michelin. Au moment de se présenter devant la presse, le manager auvergnat grimaçait, malgré les quatre points vitaux pris par ses protégés. "Je n’ai pas aimé ce match. On a gagné certes, mais je trouve qu’on n’a pas contrôlé cette rencontre. Je n’aime pas voir mon équipe comme cela, parce qu’on aurait pu perdre ! Je n’ai pas aimé qu’on soit aussi indisciplinés et qu’on tombe dans le panneau des Racingmen, qui nous ont provoqués et branchés… Heureusement que notre défense a été présente, sinon on perdait ce match", soufflait Christophe Urios.

Six Jaunards à plus de dix plaquages

Plus tôt dans la semaine, Julien Laïrle avait mis le doigt sur le problème défensif. Avec trois essais encaissés par match, les Clermontois devaient serrer les boulons pour ne pas subir une nouvelle déconvenue. Et ils s’y sont employés. Au total, six Jaunards ont terminé la rencontre avec plus de dix plaquages. Le seul Marcos Kremer a d’ailleurs découpé ses adversaires à dix-neuf reprises ! Cette défense de fer a également été décisive en toute fin de rencontre, lorsque Tomas Lavanini s’est jeté comme un mort de faim sur l’ultime ballon des Racingmen. Clermont a eu chaud, il a une nouvelle fois perdu le match du dernier quart d’heure avec treize points encaissés dans le money-time.

Sébastien Bézy, auteur d’une belle partie, était logiquement soulagé de laisser les Franciliens à cinq points au tableau d’affichage. "On s’en sort bien ce soir parce qu’on s’est mis le feu en fin de match. Je ne saurais pas l’expliquer, mais on savait que le Racing allait mettre beaucoup de rythme et qu’ils pouvaient appuyer à la fin. Mais on s’est accroché et on est vraiment content de prendre les quatre points." Soulagée, l’ASM va désormais profiter de la Challenge Cup pour régénérer ses troupes et s’offrir une bouffée d’oxygène, loin de la pression dantesque du Top 14.