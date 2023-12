Deux coups du sort ont fait basculer un match dans lequel les Oyomen ont pourtant rivalisé.

Depuis le début de saison, Joe El Abd et son groupe ont pris l’option de parler plus de performance que de résultat. L’issue de la confrontation avec Bordeaux-Bègles renvoie forcément à cette approche, le résultat, scellé sur un coup du sort, ne s’accordant pas avec la performance réalisée qui aurait tout aussi bien pu déboucher sur une troisième victoire de rang. Ce sont ces sentiments mêlés que livre le manager aindinois : "Il y a un peu de frustration, pas mal de fierté aussi. Nous pouvons décocher la victoire, mais nous sortons de cette rencontre avec zéro point. Le sport est dur… mais nous allons continuer à jouer comme nous le faisons. Le processus prime."

La déception est d’autant plus marquée que par deux fois dans ce duel l’UBB a su marquer des essais à zéro passe en profitant d’un bon rebond. Joe El Abd n’en conçoit aucune amertume : "Il ne faut pas se laisser gagner par les émotions. Cela nous rappelle qu’il faut rester en éveil. Tout ne se résume pas à ces deux actions. En étant plus froids dans les zones de marque nous aurions profité de certaines opportunités."

Frustration collective

Loïc Godener porte la même analyse : "Cette défaite est frustrante alors que nous avions fait le plus dur en reprenant l’avantage au score… mais c’est une défaite collective qui ne se résume pas à une action. Nous avons manqué de justesse, Bordeaux a été plus réaliste. C’est la différence entre une équipe habituée à disputer les phases finales et un promu. Nous sommes parvenus à rivaliser avec l’UBB et ses internationaux mais au final nous perdons sur un fait de jeu".

Loïc Godener dans le froid contre l'UBB. Icon Sport

Joe Del Abd se projette : "Nous avons montré notre niveau et si nous continuons comme cela nous atteindrons nos objectifs. Nous avons mis Bordeaux en difficulté à plus de 90 % nous avons fait ce qu‘il fallait faire. Nous avons juste besoin d‘être plus réalistes." Et de conclure, sans référence aucune aux deux actions qui ont fait basculer la rencontre "nous allons rebondir".