Peu utilisé depuis le début de saison, Veikoso Poloniati (2, 03 m et 130 kg) sera titulaire en Auvergne. Fera-t-il enfin changer d’avis Stuart Lancaster ?

Leader du Top 14 après avoir plutôt facilement renversé les champions d’Europe rochelais dimanche soir (32-10), le Racing 92 devrait profiter de ce match à Clermont-Ferrand, le dernier avant le début de l’échéance européenne, pour faire quelque peu tourner son effectif. Attendus comme indiscutables titulaires dans huit jours face aux Harlequins, Gaël Fickou, Antoine Gibert, Cameron Woki, Francis Saili, Henry Arundell, Juan Imhoff ou encore Siya Kolisi devraient tous être ménagés pour ce déplacement en Auvergne. Cette année et plus que jamais, la Champions Cup, objectif majeur du club francilien, ressemblera en effet à un sprint de quatre matchs lors de la phase régulière et, s’il veut se mêler au grand barouf de la phase finale, le Racing ne peut se permettre un faux départ…

Ceci étant posé, et s’il va de soi que l’équipe emmenée dans le Massif central par Henry Chavancy aura bel et bien l’intention de faire honneur à son standing de leader, plusieurs joueurs n’ayant pas (ou très peu) eu leur chance depuis le début de saison devront montrer à Stuart Lancaster qu’ils peuvent bousculer la hiérarchie en vue des grandes échéances à venir. Ici, on pense avant tout à Veikoso Poloniati : annoncé comme une bombe à son arrivée en France l’an passé, le colosse tonguien (2,03 m et 130 kg) n’a pour l’instant pas trouvé sa place dans le XV majeur ciel et blanc et, malgré d’évidentes qualités de porteur de balle, est trop souvent indiscipliné. Poloniati, qui intéresse au plus haut point des dirigeants bayonnais prêts à racheter la dernière année de contrat du géant dans les Hauts-de-Seine, devra samedi soir donner tort aux observateurs face au paquet d’avants de l’ASMCA.

Trevor Nyakane pilier gauche

Aux côtés du deuxième ligne polynésien, les Franciliens compteront aussi sur le retour à la compétition de Baptiste Chouzenoux, qui sera capitaine de touche en l’absence de Woki. À l’ouverture, Tristan Tedder reprendra le statut de titulaire à Antoine Gibert, lequel a brillé de mille feux contre le Stade rochelais. Sur l’aile droite, Donovan Taofifenua, auteur d’un début de saison convaincant, aura à cœur de prouver aux dirigeants clermontois l’ayant laissé partir il y a trois saisons qu’ils se sont lourdement trompés à son sujet. Enfin, et ce n’est pas neutre, le double champion du monde sud-africain Trevor Nyakane revient en première ligne afin de densifier une mêlée parfois bousculée ces dernières semaines. Pour l’occasion, il devrait d’ailleurs débuter à gauche de la première ligne, un poste qu’il a d’ailleurs souvent occupé dans les Hauts-de-Seine et avec l’Afrique du Sud.