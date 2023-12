Après sept défaites consécutives, le MHR se déplace à Jean-Dauger, une forteresse réputée imprenable.

Montpellier n’a plus gagné depuis le 20 août. C’était lors de la première journée de Top 14, celle de tous les espoirs, des rêves les plus fous. Depuis, le MHR a enchaîné sept défaites consécutives et ne parvient pas sortir à se réveiller pour sortir de ce cauchemar. Il est évident que le champion de France 2022 va devoir maintenant se battre pour sauver sa place en Top 14. Cela ne fait plus aucun doute. À titre de comparaison, le club relégué en Pro D2 à l’issue de la dernière saison, Brive, avait aussi connu une série de sept défaites, entre le 8 octobre et le 3 décembre. Mais la formation corrézienne n’avait jamais enchaîné huit revers de rang, coupant cette spirale négative à domicile dans le derby face à Clermont. Patrice Collazo était dans les tribunes ce jour-là. Il allait prendre ses fonctions au CABCL le lundi suivant. Brive avait surtout pu compter sur les quinze jours bienvenus de la première trêve européenne pour retrouver ses esprits sous la houlette d’Arnaud Méla.

Montpellier n’a pas cette chance, pas encore. Il lui reste un match de championnat à négocier. Et le MHR doit se déplacer à Jean-Dauger, forteresse imprenable depuis le retour de l’Aviron bayonnais en Top 14 la saison dernière puisque les Basques n’ont concédé qu’une seule défaite "à domicile" lors d’une délocalisation au Stade Anoeta de Saint-Sébastien. Montpellier est proche de s’embarquer dans un tour de grand huit qui fait peur, puisque le dernier club a l’avoir expérimenté était Biarritz lors de la saison 2021-2022. Le BOPB avait enchaîné neuf revers lors de ces neuf derniers matchs en Top 14. Le mental avait alors fui les Basques. Patrice Collazo pense que la cause n’est pas encore perdue du côté de Montpellier, malgré la dernière défaite face à Oyonnax : "J’ai vu des mecs impatients de marquer, capable de raser les zones de rucks et pas des mecs qui se cachent. Certains voyants sont repassés au vert, celui du classement est au rouge vif mais franchement pour dire que cette équipe est en déficit de confiance depuis six matchs, faire une séquence qui mène à notre essai à la fin, je me dis qu’elle est capable d’aller chercher quelque chose aussi." Après avoir paré au plus pressé misant sur l’engagement, la discipline et la conquête la semaine passée, les Héraultais devront s’appliquer sur la stratégie et le jeu au pied pour ce rendez-vous à l’extérieur.