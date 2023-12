Cinquième déplacement pour les Girondins qui sont toujours à la recherche d’un succès à l’extérieur.

Tout laisse évidemment à penser que cette équipe de l’UBB peut bientôt devenir une Formule 1. Elle a en effet tout pour aller vite et jouer les premiers rôles dans ce championnat. Mais, comme toutes les mécaniques de précision, elle nécessite de trouver les bons réglages, la bonne carburation pour que le moteur ronronne sans perte de puissance, ni casse moteur. Et pour l’instant, ce plein régime n’a quasiment jamais tenu sur 80 minutes. Des trous d’airs qui ont été éphémères et sans conséquences à domicile mais bien plus handicapants à l’extérieur où l’UBB court toujours après un premier succès. "On est passé au travers sur des fins de matchs, constate le capitaine Maxime Lucu. On va être attendus à Oyonnax, surtout avec la Coupe d’Europe derrière. Les Oyonnaxiens vont cibler ce dernier match. On sait que nous devons être un peu meilleurs à l’extérieur, plus disciplinés et que l’on tienne 80 minutes. On a vu encore un petit trou d’air contre Perpignan et on sait que ça se paiera cash à Oyonnax. Il faudra faire le match parfait, car c’est une équipe qui joue très bien chez elle."

L’Union Bordeaux-Bègles a maintenant besoin de s’exporter pour poursuivre sa progression après la belle démonstration offensive face à Perpignan. Jean-Baptiste Poux, et le staff girondin, rêve maintenant d’un match sur courant continu : "C’est un gros match qui nous attend. Il faudra gommer toutes les petites fautes que l’on peut faire jusqu’à présent. Le groupe est de qualité, avec de l’expérience, donc je pense que nous sommes capables de le faire, mais le plus dur est d’y parvenir sur le terrain. Donc j’espère surtout que l’on pourra le faire ce week-end, avec vingt-trois joueurs au meilleur de leur performance pour faire un match complet en respectant la stratégie pendant 80 minutes. Il faudra sortir du match en se disant que l’on a donné le meilleur, que nous avons réussi le match parfait, ce qui n’a pas été le cas depuis le début de la saison. Souvent, nous avons eu les titulaires qui ont fait un bon match et un banc moins présent, ou inversement. Nous n’avons pas encore fait un bon match à vingt-trois." C’est pourtant la clé pour faire preuve de maîtrise sur 80 minutes.