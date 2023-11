Lucas Peyresblanques était l'invité de viàMidol, ce mercredi en fin de journée. Le talonneur du Stade français s'est prêté au jeu de l'interview décalée ! De son plus beau souvenir à sa musique du moment, l'ancien biarrot se livre.

Lucas Peyresblanques a débarqué dans la capitale la saison dernière. C'est aux côtés de son coéquipier et ami dans la vie, Mathieu Hirigoyen que l'ancien biarrot est arrivé au Stade français. Lors du dernier exercice il a accumulé 22 feuilles de matchs dont 6 en tant que titulaire. Dans l'émission ViàMidol - Des Mauls et Débats le talonneur est revenu sur son début de saison avec les soldats roses.

Le Basque s'est également prêté au jeu de l'interview décalée. Il évoque son plus beau souvenir en passant par sa musique du moment et évoque l'un de ses plus grands regrets qui n'est d'autre que la descente de Biarritz en Pro D2. Pour rappel, Lucas Peyresblanques qui a fait ses débuts en professionnel avec le Biarritz olympique avait quitté le club à l'issue de sa descente en Pro D2.