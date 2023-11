La neuvième journée de Top 14 s'ouvre samedi avec un duel entre Toulon et Pau et se terminera dimanche par un choc entre le Stade français et Toulouse. Voici les compositions probables des quatorze équipes.

Toulon - Pau Le XV de départ probable de Toulon : 15. Domon ; 14. Villière, 13. Waisea, 12. Smaïli, 11. Tuicuvu ; 10. Hervé, 9. Serin ; 7. Abadie (cap.), 8. Du Preez, 6. Le Corvec ; 5. Ribbans, 4. Halagahu ; 3. Gigashvili, 2. C. Tolofua, 1. Priso. Remplaçants : 16. Boulassel, 17. Devaux, 18. Alainu’uese, 19. Isa, 20. Coulon, 21. White, 22. Wainiqolo ou Luc, 23. Setiano. Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Carol, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Attissogbe ; 10. Simmonds ou Despères, 9. Robson ; 7. Hamonou, 8. Gorgadze (cap.), 6. Zegueur ; 5. Metz, 4. Ducat ou Auradou ; 3. Papidze, 2. Rey, 1. Fisi’ihoi. Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Seneca, 18. Auradou ou Ducat, 19. Liufau, 20. Puech, 21. Daubagna, 22. Despères ou Simmonds, 23. Corato. Bayonne - Montpellier Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Spring ; 14. Callandret, 13. Martocq, 12. Mori, 11. Megdoud ; 10. Lopez (cap.), 9. Rouet ; 7. Huguet, 8. Cassiem, 6. Iturria ; 5. Paulos, 4. Ceyte ; 3. Tatafu, 2. Giudicelli, 1. Perchaud. Remplaçants : 16. Bosch, 17. Cormenier, 18. Mikautadze, 19. Bourdeau, 20. Aprasidze, 21. Dolhagaray, 22. Buliruarua, 23. Cotet. Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Bouthier ; 14. Tisseron, 13. Darmon, 12. Serfontein, 11. De Nardi ; 10. Carbonel, 9. Reinach ; 7. Dakuwaqa, 8. Bécognée (cap.), 6. Janse Van Rensburg ; 5. Willemse, 4. Verhaeghe ; 3. Lamositele, 2. Paenga-Amosa, 1. Erdocio. Remplaçants : 16. Karkadze, 17. Fichten, 18. Chalureau, 19. Camara, 20. Nouchi, 21. Coly, 22. Garbisi, 23. Tu’uinukuafe. Oyonnax - Bordeaux-Bègles Le XV de départ probable d'Oyonnax : 15. Bouraux ; 14. Sweetnam, 13. Mensa, 12. Millet, 11. Ikpefan ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Picault ; 5. Fabregue, 4. Battye ; 3. Vaotoa, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.). Remplaçants : 16. Geledan, 17. Sutherland, 18. Lebas, 19. Lebreton, 20. Cassang, 21. Godener, 22. Salles, 23. Oz. Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Gazzotti, 8. Tatafu, 6. Bochaton ; 5. Douglas, 4. Jolmès ou Petti ; 3. Sadie, 2. Lamothe, 1. Boniface. Remplaçants : 16. Latterrade, 17. Poirot, 18. Ricard, 19. Vergnes-Taillefer ou Buros, 20. Diaby, 21. Abadie, 22. Tapuai, 23. Tameifuna. Castres - Lyon Le XV de départ probable de Castres : 15. Dumora ; 14. Raisuqe, 13. Cocagi, 12. Botitu, 11. Hulleu ; 10. Popelin, 9. Arata ; 7. Papali’i, 8. Ardron, 6. Babillot (cap.) ; 5. Staniforth, 4. Nakarawa ; 3. Hounkpatin, 2. Barlot, 1. Guérois. Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Vanverberghe, 19. Maravat, 20. Cope, 21. Fernandez, 22. Séguret, 23. Chilachava. Le XV de départ probable de Lyon : 15. Niniashvili ; 14. Mignot ; 13. Radradra ou Maraku, 12. Regard, 11. Dumortier ou Rattez ; 10. Jackson, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Saghinadze, 8. Gouzou, 6. Allen ou Pacheco ; 5.R. Taofifenua, 4. Lambey ou Guillard ; 3. Tafili, 2. Coltman ou Charcosset, 1. Rey. Remplaçants : 16. Charcosset ou Marchand, 17. S. Taofifenua ou Devisme, 18. Guillard ou Lambey, 19. Kpoku, 20. Pacheco ou Allen, 21. Page-Relo, 22. Radradra ou Parisien, 23. Bamba ou Simutoga. La Rochelle - Perpignan Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Leyds, 13. Seuteni, 12. Favre, 11. Nowell ; 10. Reus, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Cancoriet, 8. Tanga-Mangene, 6. Boudehent ; 5. Picquette, 4. Ployet ; 3. Colombe Reazel, 2. Idoumi, 1. Sclavi. Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Wardi, 18. Dillane ou Lavault, 19. Botia, 20. Iribaren, 21. Hastoy, 22. Danty, 23. Atonio. Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Allan ; 14. Veredamu, 13. Sawailau, 12. De La Fuente, 11. Crossdale ; 10. McIntyre, 9. Degmache ; 7. Galletier, 8. Oviedo, 6. Sobela ; 5. Tuilagi, 4. Van Tonder ; 3. Ceccarelli, 2. Ruiz, 1. Lotrian. Remplaçants : 16. Lam, 17. Chiocci, 18. Tanguy, 19. Labouteley, 20.Fa’aso’o, 21. Ecochard, 22. Taumoepeau, 23. Roelofse. Clermont - Racing 92 Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome ; 14. Delguy, 13. Moala, 12. Simone (cap.), 11. Rozière ; 10. Urdapilleta, 9. Bézy ; 7. Tixeront, 8. Lee, 6. Kremer ; 5. Yato, 4. Lanen ; 3. Ojovan, 2. Fainga’a, 1. Falgoux. Remplaçants : 16. Couly, 17. Beria, 18. Lavanini, 19. Sowakula, 20. Sanga, 21. Belleau, 22. Darricarrère, 23. Slimani. Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Taofifenua, 13. Klemenczak, 12. Chavancy (cap.), 11. Naituvi ; 10. Tedder, 9. Le Bail ; 7. Baudonne, 8. Kamikamica, 6. Diallo ; 5. Poloniati, 4. Chouzenoux, 3. Laclayat, 2. Bonnard, 1. Nyakane. Remplaçants : 16. Ben Arous, 17. Gogichashvili, 18. Palu, 19. Hemery, 20. Le Garrec, 21. Méliande, 22. Tabuavou, 23. Gomes Sa ou Khairashvili. Stade français - Toulouse Le XV de départ probable du Stade français : 15. Barré ou Hamdaoui ; 14.Laloi, 13.Marchant, 12.Ward, 11. Etien ; 10.Segonds, 9.Weber ; 7.Briatte, 8.Hirigoyen, 6. Halaifonua ; 5.Pesenti, 4.Gabrillagues (cap.) ; 3.Gomez Kodela, 2.Ivaldi, 1. Abramishvili. Remplaçants : 16. Meïté, 17.M. Alo-Emile ou Castets, 18.Van der Mescht, 19.Azagoh, 20.Kockott, 21.Hamdaoui ou Barré, 22.Boudehent, 23.P.Alo-Emile ou N’Diaye. Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Lebel ; 14. Tauzin, 13. Chocobares, 12. Ahki, 11. A. Retière ; 10. Ramos (cap.), 9. Graou ou Dupont ; 7. Placines, 8. Roumat, 6. Cros ou Flament ; 5. Meafou ou Flament, 4. Arnold ; 3. Aldegheri, 2. Cramont, 1. Baille ou Neti. Remplaçants : 16. Mauvaka, 17. Neti ou Baille, 18. Fa’asalele, 19. Flament ou Cros, 20. Jelonch, 21. Dupont ou Graou, 22. Germain, 23. Merkler.