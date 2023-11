Après avoir obtenu à Montpellier leur premier succès à l’extérieur, les Jurassiens pourraient, en cas de victoire face à l’UBB, recoller au top 6, et sceller avant la "pause européenne" leur place au cœur du classement. Pas mal, pour ceux que notre traditionnel sondage des entraîneurs annonçait comme victimes expiatoires...

Si les frimas de l’hiver commencent pour de bon à se faire sentir du côté d’Oyonnax, rien ne semblait devoir doucher la bonne humeur des locaux, quelques jours après leur premier succès à l’extérieur sur la pelouse de Montpellier. Comme à son habitude (du moins lorsqu’elle n’est pas coupée par la police, appelée par des voisins dérangés par le bruit), la sono des joueurs crachait du gros son pendant un entraînement plus rythmé et engagé que prévu, les tibias de Loïc Godener endommagés par un déblayage musclé de son ex-partenaire au FCG Leva Fifita en faisant foi. De quoi ravir la quinzaine de fidèles supporters emmitouflés jusqu’aux oreilles, ainsi que le manager Joe El Abd, pas exactement gêné à la perspective d’évoluer face à Bordeaux et sa ligne de trois-quarts sous des températures largement négatives.

La légende d’Oyonnax est ainsi, qui veut que le club de l’Ain ne soit jamais aussi dangereux que dans un rugby d’hiver, plus que jamais fidèle à la devise de sa ville dont les mots, "Improbo Fabrum Labore Ascendit"* sont placardés en grand sur la façade de l’Oyomen Factory. Loin de la légendaire boue de Mathon, mais plus ancré que jamais dans ses valeurs d’abnégation et de combat depuis le retour de Joe El Abd en 2019. "Quand nous sommes partis avec Christophe Urios, il y a eu beaucoup de changements au club. À mon retour, quatre ans plus tard, j’ai essayé de reconstruire la mentalité que j’avais connue ici, avec cette donnée de la pelouse synthétique qu’il fallait intégrer au projet. Au niveau du rugby, ça ne modifie pas grand-chose mais ce qui change, c’est pour nos adversaires qui n’ont pas l’habitude d’évoluer sur cette surface, alors que nous nous y entraînons toute l’année. Physiquement, c’est plus dur pour eux. Et c’est un atout pour nous."

Un parcours de qualifiable depuis la reprise

Un atout sur lequel "Oyo" voudra évidemment surfer face aux stars de l’UBB, les Jurassiens paraissant plus que jamais confiants en leurs forces. "Cela fait quatre ou cinq ans que nous avons plus ou moins le même groupe, appréciait le talonneur Teddy Durand. Nous sommes montés en ayant confiance en nous, en notre jeu et en notre groupe. Cette cohésion, c’est notre point fort. Il y a ici une mentalité à part, et le groupe fait en sorte que tu la piges très vite. Ça n’est pas difficile : quand tu arrives à Oyo, tu vois que c’est une ville industrielle de travailleurs, et que cela fait partie de l’identité du club." Suffisant pour ambitionner le maintien et peut-être un peu plus ? Joe El Abd, qui faisait partie du groupe capable de se qualifier dès sa première saison de Top 14 en 2015, préfère rester prudent. "On ne parle pas de ça. On sait juste que si on joue notre jeu, on peut perturber n’importe quel adversaire. On ne se projette sur rien : à chaque match, on met un pied dans l’eau, et on voit ce qui se passe. En revanche, on est dans une logique de progression constante et si on garde bien ça en tête, je pense que l’on pourra atteindre les objectifs que l’on s’est fixés."

Ces objectifs ? Malin, le manager les a gardés pour lui, même si on peut bien avancer un indice : sur ce bloc de reprise post-Coupe du monde, les Oyonnaxiens ont déjà engrangé 12 points, soit le 6e meilleur total du Top 14, qui ne pourrait que s’améliorer en cas de victoire face à l’UBB. Un parcours de qualifiable, en somme ? Au vu des doublons qui se profilent aux mois de février-mars, qui sait…

* Elle s’est élevée grâce au labeur des siens