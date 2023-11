Lucas Peyresblanques était l'invité de viàMidol, ce mercredi en fin de journée. L'occasion de parler de son bon début de saison et d'en évoquer les raisons.

C'est un pépin physique qui l'a longtemps suivi, et qui l'a même contrarié lors des deux dernières saisons. Mais il est désormais pleinement rétabli. Lucas Peyresblanques, formé à Peyrehorade et révélé à Biarritz, vit à fond sa saison avec le Stade français : 6 matchs et un doublé contre Castres.

Invité de viàMidol, l'émission hebdomadaire, il évoque cette adaptation et cette première préparation physique pleine avec le club parisien.