Le club girondin, qui a lancé son recrutement avec la signature d’un troisième ligne wallaby, entend renforcer son cinq de devant. Tout en conservant ses forces vives, à commencer par Sipili Falatea.

Bordeaux-Bègles s’active sur le marché des transferts. L’objectif prioritaire des dirigeants girondins paraît clair : densifier et renouveler le pack. La semaine dernière, une première recrue a été engagée en ce sens en vue de la saison prochaine : il s’agit du Wallaby Lachlan Swinton (26 ans, 7 sélections). Le troisième ligne aile au physique de deuxième ligne (1,94 m, 113 kg), actuel joueur des Waratahs, est réputé pour son agressivité et sa rudesse. L’international devrait rallier la France à l’issue du Super Rugby 2024.

D’autres postes ont été ciblés par les recruteurs bordelais. Celui de talon notamment, alors que Clément Maynadier (35 ans, 8 sélections) arrive au terme de son engagement. Le profil du Montpelliérain Vano Karkadze (23 ans, 8 sélections), arrivé cet été en provenance de Brive avec un contrat d’une seule année à la clé, serait notamment à l’étude. L’international géorgien présente, au-delà de son potentiel, l’avantage d’être Jiff.

Au sein d'une équipe montpelliéraine qui patine, Vano Karkadze est l'une des satisfactions de ce début de saison. Icon Sport

Toujours au niveau du cinq de devant, la quête de deuxième ligne se poursuit avec la perspective de la fin des engagements actuels de Kane Douglas et Jandré Marais, tous deux 34 ans. Sur ce poste si stratégique, rares sont les têtes d’affiche disponibles : le nom de l’international écossais Jonny Gray (29 ans, 77 sélections), actuellement à Exeter, circule du côté de Chaban-Delmas. Vraie piste ou fantasme ? Affaire à suivre.

Le Lou offensif sur Falatea

Le renforcement de l’effectif passe aussi par la conservation des cadres. À cet égard, l’UBB pourra encore compter sur Mahamadou Diaby (32 ans) la saison prochaine. Le troisième ligne va rester en Gironde jusqu’en 2026. L’ancien Grenoblois et le club ont convenu d’une prolongation de contrat de deux ans. Âgé de 32 ans, le natif de Bagnolet compte plus de 130 matchs pour l’équipe bordelaise dont il fut plusieurs fois capitaine.

Sipili Falatea doit donner une réponse dans les prochains jours. Icon Sport

Toujours au rayon des prolongations, un dossier majeur accapare l’esprit de dirigeants : celui de Sipili Falatea (26 ans, 14 sélections). Engagé jusqu’en juin 2024, le pilier droit a reçu une proposition de prolongation à laquelle il doit donner une réponse. Le club girondin, qui a fait de son cas une priorité, attend de connaître le choix de l’international. Si son nom a circulé à Pau et Toulon, le Lou, qui a engagé le Grenoblois Irakli Aptsiauri mais cherche encore un successeur à Demba Bamba, serait le plus offensif sur ce dossier, comme évoqué le 25 août dans ces colonnes. Du côté de l’UBB, Carlü Sadie et Ben Tameifuna sont encore sous contrat au poste. Le choix de Sipili Falatea ne serait plus qu’une question de jours.