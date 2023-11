Après huit journées et suite à leur victoire sur La Rochelle, les Racingmen sont leaders du Top 14. Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes ont analysé le début de championnat des hommes de Stuart Lancaster, ils restent prudents et soulignent tout de même la faiblesse du paquet d'avants ciel et blanc.

Le Racing 92 est seul leader de ce championnat, et forcément ça fait de lui un sujet de discussion central. Les Franciliens ont acquis le droit de s'asseoir sur le fauteuil de leader en battant le Stade rochelais, réduit à 14 dès la 25e minute de jeu suite au carton rouge de Teddy Thomas (32-10). Dès lors, la question de leur supériorité se pose : ont-ils, dans leur début de saison très réussi, réalisé un match référence ? Notamment devant, le paquet d'avants de Stuart Lancaster n'a pas toujours été impérial. D'ailleurs, ce dimanche soir, le pilier droit Thomas Laclayat et le troisième ligne Kitione Kamikamika, tous deux entrés en jeu, ont écopé d'un carton jaune dans le dernier quart d'heure. C'est la nuance que posent nos journalistes à l'occasion de l'émission La Troisième Mi-temps.