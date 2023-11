La Section a encore battu un "gros" au hameau et avec le bonus. Les Béarnais restent modestes mais ne peuvent pas ne pas penser au top 6.

Les suiveurs de Pau ne veulent pas s’enflammer, souvent refroidis par le passé. Mais entre les lignes, ils sont bien obligés d’en parler. Et si cette saison était la bonne ? Ils sont actuellement deuxièmes au classement après huit journées.

Samedi soir, ils ont nettement disposé du Stade français (30-6), à l’issue d’une partie qui n’aura connu que très peu de suspense et qui leur a offert un bonus offensif. Il aura juste manqué un essai sur un spectaculaire mouvement offensif aux joueurs de Sébastien Piqueronnies qui se sont "contentés" de trois essais d’avants, sur ballon porté (Zegueur), sur un coup franc joué à la main (Cappelli) ou une phase de pick and go près de la ligne (Luke Whitelock).

Les Béarnais ont battu au Hameau le Racing 92, Toulouse, Bordeaux-Bègles et donc le Stade français, quatre formations qui visent clairement le top 6 (plus Lyon qui n’est pas vraiment un petit budget non plus). Évidemment, les Béarnais ont bénéficié du fait qu’ils n’ont joué que trois fois à l’extérieur (une victoire à Perpignan). Mais ces 27 points en huit matchs, personne ne pourra les leur enlever. Ils leur laissent donc l’espoir d’accrocher pour la première fois de leur histoire une qualification pour la phase finale du Top 14.

Sam Whitelock arrive cette semaine

Ce match a aussi confirmé la justesse du recrutement de la Section car Joe Simmonds a encore proposé une impeccable partition à l’ouverture. Il n’a pas la vivacité et la vitesse d’un Antoine Hastoy, par exemple, mais l’ancien joueur d’Exeter sait faire avancer une équipe et commet très peu de fautes de goût. C’était d’ailleurs la seule recrue de l’intersaison qui était sur le terrain samedi soir côté palois, ce qui va dans le sens des propos de Piqueronies quand il évoque une équipe en train de devenir adulte.

Les Carol, Attissogbe, Auradou et Gailleton, très brillants, étaient déjà là la saison passée et ils ont franchi un cap. Des gens plus âgés comme Fisi’hoi, Robson ou le très bon Luke Whitelock n’ont pas vraiment baissé de pied.

À propos de la famille Whitelock, la semaine prochaine sera marquée par l’arrivée d’un certain Sam Whitelock, 153 sélections avec les All Blacks et trois finales mondiales au compteur (seul sur la planète dans ce cas). Il est attendu mardi et sera présenté jeudi à la presse, en grande pompe. C’est ce qui s’appelle un nouveau renfort de poids. On n’ose imaginer qu’il permettra aux Palois de lutter pour le maintien… dans le top 6.