Le match au sommet du championnat anglais entre Sale et Bath ne fut pas une débauche de spectacle. Mais les connaisseurs auront apprécié ce bras de fer gagné par Sale (11-9) avec un excellent Cowan-Dickie.

Luke Cowan-Dickie n’avait plus commencé un match depuis dix mois. Le talonneur international anglais et Lion britannique était enfin titulaire dans sa nouvelle équipe de Sale, après avoir fait un passage éclair et désastreux à Montpellier. Il fut l’auteur du lancer en touche qui aboutit au seul essai du match au sommet du championnat anglais. C’est le deuxième ligne international Jonny Hill, son ancien coéquipier à Exeter, qui a aplati derrière l’en-but de Bath sur une sorte de feinte de ballon porté de ses coéquipiers (25e). Cowan-Dickie fut aussi l’auteur d’un grattage décisif synonyme de pénalité réussie de George Ford à la 48e.

Bath a bien résisté et a toujours mené jusqu’à la 73e, quand le même George Ford a forgé la victoire de Sale sur une pénalité offerte par sa mêlée. Les Requins se sont donc imposés 11 à 9 dans un match aussi fermé que l’indique le score. Ils comptent six victoires en sept matchs et vivent une série de onze victoires consécutives à domicile. "Ce n’est pas la première fois que nous gagnons un match dans les dernières minutes. Parfois, c’est grâce à notre défense, ce soir, c’était plutôt grâce à notre conquête et à notre jeu au pied. Cela montre que nous avons tout un bouquet de ressources pour aller chercher des victoires jusque dans les mâchoires de l’adversaire", a commenté Alex Sanderson, l’entraîneur de ces Requins capables de mener le championnat en lançant pas mal de jeunes formés au club.

Bath était venu pour gagner

Johan Van Graan, patron de Bath, a saisi comme nous la cruauté du match : "Tout s’est joué sur une pénalité sur mêlée signalée par un arbitre assistant. Nous allons revoir les images. Mais je suis très fier de mes joueurs. Nous étions venus pour gagner, ça ne s’est pas produit. Mais pour la septième fois en sept matchs, nous avons récolté au moins un point. Dans un championnat aussi serré, ça compte."

Sale sent dans sa nuque le souffle des Saracens, deuxièmes, qui ont battu Bristol dans un match très prolifique (39-31, sept essais à quatre). Un succès que n’a pas apprécié Billy Vunipola : "Le score ne dit pas tout de la partie. Beaucoup d’équipes seraient heureuses d’un tel résultat. Pas nous. Je suis frustré de certaines choses."

Autre match orgiaque, celui qui opposait Northampton aux Harlequins, clôt sur le score de 36 à 33, cinq essais partout (double bonus pour les Quins). Côté Saints, Ollie Sleightholme a marqué deux essais après une longue blessure. Alex Mitchell, le demi de mêlée international, a aussi marqué un essai de rapine en piquant un ballon derrière la mêlée adverse en poussant au pied, avant de plonger. Ce n’est qu’un aperçu des multiples péripéties de ce match entre deux équipes clairement en lice pour le top 4.