Avec un effectif en perpétuel mouvement, le Stade toulousain connaît logiquement quelques difficultés en ce début de saison. La réception de l’ASM est l’occasion de retrouver du liant.

La machine toulousaine ronronne encore. Mais qui est surpris honnêtement ? Depuis plusieurs semaines, le staff haut-garonnais martèle qu’il faudra du temps pour retrouver le Stade toulousain conquérant de la saison dernière, qui a réussi à soulever le Brennus. Et on comprend pourquoi. Avec les internationaux qui ne sont revenus que le 6 novembre dernier, ceux qui sont à l’infirmerie et ceux qui profitent actuellement de vacances bien méritées, l’effectif rouge et noir est une véritable machine à gaz. Le problème, c’est que tous ces mouvements peuvent freiner l’arrivée d’automatismes obligatoires pour évoluer à son meilleur niveau. "C’est clairement notre point faible à l’heure actuelle, explique Thibaud Flament. Il faut l’on retrouve du liant entre nous." Que les supporters toulousains se rassurent, tout semble rentrer dans l’ordre, petit à petit : "Ça revient progressivement. On bosse très bien donc je ne suis pas inquiet. Tout va se remettre comme il faut, et on va pouvoir avancer."

Retrouver une défense solide

Bien évidemment, il n’y a pas le feu au lac à Toulouse avant de recevoir Clermont. Mais après sept journées, les champions de France en titre ne sont pas dans le top 6. Alors comme le rappelait Thomas Ramos samedi soir dernier, "il va vite falloir reprendre des points". Le niveau comptable doit être dans tous les esprits, tout comme l’ambition de retrouver un rideau défensif digne de ce nom. Contre l’ASM, les Stadistes vont passer un nouveau test, qu’ils espèrent concluant. Quatre essais encaissés en une seule mi-temps face à l’Usap, le même nombre contre le CO, c’est beaucoup trop. "Nous nous sommes fait transpercer à cause de mauvaises connexions défensives. Cela fait plusieurs semaines que ça dure, et c’est vrai qu’à ce niveau-là, le manque d’automatismes pèse." Thibaud Flament sait de quoi il parle. L’international français est également concerné par un deuxième secteur qui fait les frais de ces incertitudes : la touche. "Nous avons perdu des ballons importants contre Castres en l’air, c’est rageant. Ça peut s’expliquer par un manque de timing, une demi-seconde de retard qui coûte cher. À nous de gommer ces petites bêtises ce week-end."

Pour retrouver le sourire, Antoine Dupont et les siens pourront compter sur un public toujours au rendez-vous. "L’objectif contre les Clermontois sera aussi d’être régulier durant 80 minutes sur notre pelouse", poursuit Flament.

Des Clermontois revanchards

Alors même qu’ils combattaient sur la pelouse de Pierre-Fabre lors de la dernière journée, les Haut-Garonnais connaissaient déjà le résultat des Clermontois avant de les défier. Alors en fin de rencontre, Anthony Jelonch se disait prêt à recevoir une formation auvergnate revancharde après son revers face à Toulon. Même son de cloche cette semaine pour Thibaud Flament : "On sait ce que vaut cette équipe et on la prend très au sérieux. Tout le monde connaît les joueurs qui composent cette ASM et ce qu’ils peuvent faire avec un seul ballon." Sur le terrain, ça va être solide, mais en-dehors aussi. Le deuxième ligne et ses coéquipiers vont retrouver un vieil ami en la personne de Christophe Urios. "Il va savoir les motiver pour venir faire un énorme match à Toulouse. On sait à quoi s’attendre. Ce sera un combat âpre et disputé mais on est prêts." Une guerre de tranchées que les Rouge et Noir seraient bien inspirés de remporter avec la manière. Histoire de retrouver une place dans le top 6 et de relancer une machine qui n’attend que ça.