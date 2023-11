Invité de l'émission viàMidol, Des Mauls et Débats, l'ancien demi de mêlée de Montpellier Julien Tomas est revenu sur le remaniement du staff de Montpellier et notamment la venue de Bernard Laporte. Surpris, il voit tout de même cette arrivée d'un bon œil.

L'arrivée de Bernard Laporte en tant que Directeur du Rugby à Montpellier a fait beaucoup de bruit ! L'ancien président de la Fédération Française de Rugby dirigera notamment un staff composé par Patrice Collazo, mais aussi Vincent Etcheto, Christian Labit ou encore Antoine Battut. Ces arrivées en ont surpris plus d'un, notamment Julien Tomas. Ancien demi de mêlée du MHR, ce dernier s'est dit étonné par l'arrivée de Laporte.

Pour autant, Tomas assure voir d'un bon œil ce nouveau staff, qui pour lui amènera un discours différent et permettra au MHR de relever la tête dans ce championnat. Pour rappel, les Montpelliérains sont pour l'heure derniers du classement de Top 14 après sept journées et une défaite sur la pelouse de Perpignan. Un revers qui avait été fatal à Richard Cockerill et Jean-Baptiste Élissalde.