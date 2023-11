La huitième journée de Top 14 s'ouvre samedi avec un duel entre Toulon et Castres et se terminera dimanche par un choc entre le Racing 92 et La Rochelle. Voici les compositions probables des quatorze équipes.

Toulon - Castres Le XV de départ probable de Toulon : 15. Luc ; 14. Dréan, 13. Waisea, 12. Sinzelle, 11. Tuicuvu ; 10. Hervé, 9. Serin ; 7. Coulon, 8. Abadie, 6. Du Preez ; 5. Alainu’uese, 4. Ribbans ; 3. Gigashvili, 2. Baubigny (cap.), 1. Gros. Remplaçants : 16. C. Tolofua, 17. Priso, 18. Halagahu, 19. Le Corvec, 20. White, 21. Paia’aua ou Smaili, 22. Wainiqolo, 23. Setiano. Le XV de départ probable de Castres : 15. Palis (cap.) ; 14. Raisuqe, 13. Séguret, 12. Botitu, 11. Hulleu ; 10. Le Brun, 9. Fernandez ; 7. De Crespigny, 8. Papali´i, 6. Maravat ; 5. Vanverberghe, 4. Nakarawa ; 3. Hounkpatin, 2. Zarantonello, 1. Guerois-Galisson. Remplaçants : 16. Colonna, 17. Azar, 18. Staniforth, 19. Ardron, 20. Arata, 21. Popelin, 22. Cocagi, 23. Chilachava. Bordeaux-Bègles - Perpignan Le XV de départ probable de l'UBB : 15. Buros ; 14. Penaud, 13. Depoortere, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7. Vergnes-Taillefer, 8. Gazzotti ou Tatafu, 6. Diaby ; 5. Cazeaux ou Douglas, 4. Petti ; 3. Falatea, 2. Lamothe ou Latterrade, 1. Kaulashvili. Remplaçants : 16. Laterrade ou Lamothe, 17. Poirot, 18. Douglas ou Jolmès, 19. Tatafu ou Gazzotti, 20. Abadie, 21. Garcia, 22. Uberti, 23. Tameifuna. Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Barraque ; 14. Dubois, 13. Acebes (cap.), 12. De La Fuente, 11. Dupichot ; 10. McIntyre ou Allan, 9. Deghmache ; 7. Galletier, 8. Oviedo, 6. Van Tonder ; 5. Tanguy, 4. Labouteley ; 3. Roelofse, 2. Lam, 1. Chiocci. Remplaçants : 16. Ruiz, 17. Tetrashvili, 18. Tuilagi ou Moreaux, 19. Sobela, 20. Velarte, 21. Ecochard, 22. Rodor ou Allan, 23. Ceccarelli. Lyon - Bayonne Le XV de départ probable de Lyon : 15. Niniashvili ; 14. Mignot ou Abrahams, 13. Maraku, 12. Godwin, 11. Rattez ; 10. Jackson, 9. Couilloud (cap.) ; 7. Saghinadze, 8. Allen, 6. Pacheco ; 5. R. Taofifenua, 4. Lambey ; 3. Bamba, 2. Marchand, 1. S. Taofifenua. Remplaçants : 16. Coltman ou Charcosset, 17. Devisme ou Rey, 18. Guillard ou Kpoku, 19. Gouzou, 20. Page-Relo, 21. Regard, 22. Abrahams ou Tchaptchet, 23. Tafili. Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Spring ; 14. Callandret, 13. Tiberghien, 12. Mori, 11. Megdoud ; 10. Lopez (cap.), 9. Aprasidze ; 7. Héguy, 8. Bruni, 6. Bourdeau ; 5. Paulos, 4. Ceyte ; 3. Tatafu, 2. Bosch, 1. Perchaud. Remplaçants : 16. Acquier, 17. Villar, 18. Leindekar, 19. Cassiem, 20. Rouet, 21. Dolhagaray, 22. Martocq, 23. Cotet. Montpellier - Oyonnax Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Tisseron ; 14. Ngandebe, 13. Vincent, 12.Serfontein, 11. Bridge ; 10. Garbisi, 9. Reinach ; 7. Verhaeghe, 8. Simmonds, 6. Camara (cap.) ; 5. Willemse, 4. Chalureau ; 3. Lamositele, 2. Karkadze, 1. Erdocio. Remplaçants : 16. Latu, 17. Forletta, 18. Duguid, 19. Nouchi ou Bécognée, 20. Coly ou Eymeri, 21. Carbonel ou Foursans, 22. Darmon, 23. Tu’inukuafe ou Williams. Le XV de départ probable d'Oyonnax : 15. Bouraux ; 14. Salles, 13. Farrell, 12. Millet, 11.Ikpefan ; 10. Miotti, 9. Ruru ; 7. Credoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Battye ; 3.Oz, 2. Durand, 1. Raynaud (cap.). Remplaçants : 16. Geledan, 17. Sutherland, 18. Lebas, 19. Picault, 20. Cassang, 21. Godener ou Mafi, 22. Mensa, 23. Vaotoa. Pau - Stade français Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Ezeala, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Attissogbe ; 10. Simmonds, 9. Robson ; 7. Hewat, 8. Whitelock (cap.), 6. Zegueur ou Puech ; 5. Capelli, 4. Auradou ; 3. Tokolahi, 2. Rey ou Delhommel, 1. Fisi’ihoi. Remplaçants : 16. Delhommel ou Rey, 17. Seneca, 18. Ducat, 19. Metz, 20. Puech ou Zegueur, 21. Daubagna, 22. Vatubua ou Despères, 23. Papidze. Le XV de départ probable du Stade français : 15. Hamdaoui ; 14. Ahmed, 13. Marchant, 12. Delbouis, 11. Etien ; 10. Segonds, 9. Weber ; 7. Hirigoyen, 8. Habel-Kuffner, 6. Chapuis ; 5. Pesenti, 4. Gabrillagues (cap.) ; 3. N’Diaye, 2. Peyresblanques, 1. M. Alo-Emile Remplaçants : 16. Meïté ou Ivaldi, 17. Abramishvili ou Kakovin, 18. Halaifonua, 19. Ory ou Briatte, 20. Van der Mescht, 21. Zabalza ou Gimbert, 22, Barré, 23. Dakaj. Toulouse - Clermont Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Lebel ; 14. Bituniyata ou A. Retière, 13. Ahki, 12. Chocobares, 11. Tauzin ; 10. Ramos, 9. Dupont (cap.) ; 7. Jelonch, 8. Roumat, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Cramont, 1. Neti. Remplaçants : 16. Boubila, 17. Baille, 18. Fa’asalele ou Arnold, 19. Brennan, 20. Placines, 21. A. Retière ou Bituniyata, 22. Costes, 23. Merkler. Le XV de départ probable de Clermont : 15. Rozière ; 14. Delguy, 13. Simone (cap.), 12. Fouyssac, 11. Raka ; 10. Belleau, 9. Bézy ; 7. Sowakula, 8. Lee ou Yato, 6. Dessaigne ou Tixeront ; 5. Jedrasiak, 4. Lanen ; 3. Slimani, 2. Boudou, 1. Beria ou Bibi Biziwu. Remplaçants : 16. Fainga’a, 17. Falgoux, 18. Simmons, 19. Tixeront ou Dessaigne, 20. Sanga, 21. Plisson, 22. Darricarrère, 23. Ojovan. Racing 92 - La Rochelle Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Arundell, 14. Habosi ou Taofifenua, 13. Saili, 12. Fickou (cap.), 11. Imhoff ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7. Woki, 8. Joseph, 6. Kolisi ; 5. Palu, 4. Sanconnie ou Chouzenoux ; 3. Laclayat, 2. Narisia ou Tarrit, 1. Gogigashvili. Remplaçants : 16. Tarrit ou Narisia, 17. Ben Aous ou Kolingar, 18. Poloniati, 19. Chouzenoux ou Diallo, 20. Le Bail, 21. Tedder, 22. Chavancy, 23. Nyakane. Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Leyds ou Bollengier ; 14. Thomas, 13. Seuteni, 12. Danty, 11. Nowell ; 10. Reus, 9. Iribaren ; 7. Botia ou Cancoriet, 8. Tanga, 6. Boudehent ; 5. Dillane, 4. Lavault ; 3. Atonio (cap.) ou Colombe, 2. Bourgarit, 1. Wardi. Remplaçants : 16. Idoumi, 17. Sclavi, 18. Picquette, 19. Cancoriet ou Botia, 20. Kerr-Barlow, 21. West ou Hastoy, 22. Favre, 23. Colombe ou Atonio.