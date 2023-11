L'international tricolore Melvyn Jaminet a décidé de quitter Toulouse pour rejoindre Toulon il y a quelques jours. Un transfert qui a fait du bruit et sur lequel revient Xavier Garbajosa, ancien arrière international.

C'est le transfert qui a fait beaucoup de bruit en ce début de saison. Melvyn Jaminet va quitter le Stade toulousain pour s'engager à Toulon dans les prochaines semaines. L'arrière international a souffert de son manque de temps de jeu et de la concurrence avec Thomas Ramos en Haute-Garonne. Il a aussi joué de malchance avec ses différentes blessures lors de sa première saison à Toulouse.

Au RCT, Jaminet va revenir dans un club qu'il connaît bien pour y avoir évolué étant jeune. Il devrait y retrouver davantage de temps de jeu et une chance de relancer sa carrière en club mais aussi pour le XV de France. Xavier Garbajosa, invité de viàMidol, Des Mauls et Débats, revient sur le choix de Jaminet et dit approuver cette décision. Pour lui, l'ancien Perpignanais a tout à gagner en rentrant au bercail pour relancer sa carrière.