Dans le lent processus qui consiste à amener tout doucement le rugby sur le chemin du football, on se doutait de ne pas avoir encore tout vu.

On avait, depuis le temps, intégré le principe des transferts finalisés dès les mois de septembre-octobre en prévision de la saison précédente. Puis celui des jokers médicaux, des jokers Coupe du monde, des contrats rachetés avant leur terme ou encore des "prêts" permettant à un joueur en manque de temps de jeu de changer de casaque en cours de saison.

Autant de dérives qui, mises bout à bout, piétinaient les idées un brin naïves qu’on se faisait du respect d’un contrat - à défaut de celui de la parole donnée - pour ne pas dire d’un maillot. Reste que, cette semaine, le Top 14 a franchi une nouvelle immense marche avec le transfert en cours de saison (contre plus d’un demi-million d’euros d’indemnités) de Melvyn Jaminet, qui passera officiellement, le 27 novembre, de Toulouse à Toulon, sans que cela ait ému qui que ce soit.

Et pourtant, au-delà du rêve de libre-échange total qui régit désormais les rapports entre clubs, c’est surtout un faux air de désordre total qui semble les présider, tant la loi du marché du rugby ressemble à s’y méprendre à celle de la jungle. Et encore, il est heureux que le Stade toulousain et le RCT puissent compter sur deux grands managers avec Ugo Mola et Pierre Mignoni, capables de trouver un "gentleman agreement" quant à la gestion de Jaminet, sans quoi rien n’aurait en théorie empêché les Varois de faire jouer leur arrière face à ses ex-partenaires au Stadium, le 23 décembre…

Alors, puisque pleurer quant à l’évolution de notre sport ne sert évidemment plus à rien et que d’autres clubs, très bientôt, vont s’infiltrer dans la brèche et accentuer ces transferts en cours d’année qui auront au moins le mérite de faire tourner le business des agents, on glissera à ce stade de notre prose une petite suggestion aux dirigeants de la Ligue : celle de prévoir, très rapidement, une période officielle de "mercato hivernal" où les clubs pourront faire les emplettes qu’ils veulent, dans un cadre strict. Quitte à singer le foot, après tout, autant le faire pour de bon et ouvrir une fenêtre de tir officielle. Histoire de limiter autant que possible ces travers de l’ultralibéralisme sportif qui flirte finalement beaucoup avec la totale anarchie...