Avec les succès de Perpignan et Oyonnax samedi, le fond de classement a connu des changements notables.

"C’est un des tournants de la saison. C’était un match charnière. On pensait que nous avions lancé notre saison contre Toulon mais je pense que c’est plutôt cette victoire qui la lance. L’équipe a vraiment montré qu’elle avait les armes pour prétendre à plus." Samedi soir, Patrick Sobela et les Catalans mesuraient à sa juste valeur le succès obtenu face au cousin héraultais. Leur deuxième dans ce championnat.

Après avoir montré des premiers signes inquiétants en ouverture, avec quatre revers consécutifs, les Perpignanais, renforcés par leur dizaine de Mondialistes, ont relevé la tête depuis le début du mois et ont prouvé qu’il faudrait compter avec eux dans la lutte pour le maintien. "On ne va pas s’enflammer mais sur les trois-quatre derniers matchs, on voit qu’il y a quelque chose qui est en train de naître", se félicitait de son côté le toujours très mesuré Franck Azéma. La montée en puissance des Sang et Or - qui vont désormais être confrontés à deux échéances périlleuses à l’extérieur, à Bordeaux puis La Rochelle - laisse entrevoir une sacrée bataille en fond de tableau dans les semaines et mois à venir. Concurrent direct de Perpignan, le promu oyonnaxien a signé une prestation empreinte de maîtrise et d’autorité face au Lou, samedi, et poursuit donc sur la lancée de son début de saison : avec trois succès (Clermont, La Rochelle et Lyon, donc) pour une défaite à la maison (Toulouse), les troupes de Joe El Abd ont marqué leur territoire et se posent en candidats plus que crédibles pour la treizième voire la douzième place.

Le MHR, seule équipe à un succès…

Autre équipe au bilan négatif jusqu’alors, parfois inquiétant à l’extérieur, Bayonne a aussi relevé la tête à domicile à l’occasion de cette 7e journée. Les Basques peuvent même encore se targuer d’être invaincus à Jean-Dauger après avoir écarté, avec conviction, la menace paloise. Chacun à leur manière, Perpignan, Oyonnax et Bayonne ont rassuré leurs supporters samedi et marqué des points précieux pour la suite.

Nouvelle lanterne rouge avec sa défaite sans bonus à Aimé-Giral, Montpellier détient la palme du collectif en plein doute. Si à peine plus d’un quart de la saison régulière a été joué, le MHR - seule équipe bloquée à une victoire - doit rapidement rebondir sous peine de s’enliser, comptablement et mentalement parlant. La réception d’Oyonnax, samedi, fera office de révélateur pour le club présidé par Mohed Altrad. Et de match de la bascule, éventuellement : un faux pas face à ce qui est, à l’heure actuelle, un concurrent direct acterait l’état d’urgence pour la bande à Camara. Et serait un coup de tonnerre dans la lutte du bas de tableau.