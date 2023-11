Battus à la régulière par le CO à Pierre-Fabre, les Toulousains ont une nouvelle fois connu quelques difficultés en défense. Récurrent, mais pas encore inquiétant.

Pour être tout à fait honnête, on n’est pas vraiment inquiet pour ce Stade toulousain. Néanmoins, ce derby a démontré les quelques grains de sable qui enraient la machine haut-garonnaise depuis quelques semaines. Le problème, c’est que ce sont les mêmes que face à Perpignan lors de la précédente journée. À l’issue de la rencontre, les Toulousains avaient un secteur dans le viseur : la défense. Sur la pelouse de Pierre-Fabre, les champions de France en titre ont encaissé quatre essais… comme face à l’Usap. "On s’est fait percer trop facilement à mon goût, rumine Ugo Mola. Nous avons encore des difficultés à être bien connectés dans notre ligne défensive, c’est ce qui peut expliquer nos défaillances. En tout cas, il va falloir repartir au boulot." Deux essais venus des arrières, deux autres pour les avants, le CO s’est régalé offensivement face à des défenseurs rouge et noir en manque d’efficacité malgré un engagement de tous les instants. Ce sont les deux réalisations des "gros" tarnais qui restent en travers de la gorge d’Anthony Jelonch : "Il faut que l’on soit plus costauds proche de notre ligne. Ils ont trop rapidement marqué sur leurs temps forts qui ont suivi une pénalité jouée rapidement à la main." Face à Clermont la semaine prochaine, il faudra tenter de faire mieux, même si Mola n’est pas vraiment inquiet : "Je le serais si j’avais changé la moitié de mon effectif à l’intersaison et mon entraîneur de la défense. Ce n’est pas le cas, donc on va resserrer les rangs et se servir de ce match face à Castres pour avancer."

Une fin de match rageante

C’est aussi ça la marque des grandes équipes. Largement dominés au tableau d’affichage à l’approche de l’heure de jeu, les Toulousains ont refait leur retard en quelques minutes. Quatorze points marqués et les revoilà à un petit point de Castrais plongés dans le doute mais qui ont résisté, notamment grâce au déchet stadiste : "Quand on revient à 24-23 et qu’ils sont en infériorité numérique, on doit faire mieux, regrette Mola. Nous perdons deux ballons importants dans leur camp, c’est rageant. Le match ne doit pas nous échapper de cette manière-là." Avant l’essai d’Hounkpatin, qui a tué leurs espoirs de victoire, les Rouge et Noir ont eu les occasions pour passer devant au score. Malheureusement pour eux, certaines situations favorables ont été mal négociées. "Nous n’avons pas su garder la tête froide dans les moments chauds de la seconde période pour espérer mieux, avoue Thomas Ramos. Il ne faut pas s’affoler, mais ce qui est certain, c’est qu’il va vite falloir prendre des points car le Top 14 ne laisse pas le temps de tergiverser." Lucides au sujet de leurs points faibles, les Toulousains savent les secteurs qui leur font défaut. Reste désormais à savoir si la semaine d’entraînement portera ses fruits pour recevoir comme il soit Clermont samedi prochain.