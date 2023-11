Le point de Nationale : Carcassonne, un si précieux jalon

S’imposer à l’endroit même où la plupart des concurrents ont échoué équivaut à faire la différence. Soit un troisième succès hors de ses bases à l’actif du relégué audois.

Une performance hautement significative. Voilà qui résume on ne peut mieux le succès ramené de Tarbes par le dauphin carcassonnais. En effet, sur sa pelouse fétiche de Maurice-Trélut, les défaites du vénérable Stado se recensent au compte-goutte. Y compris bien entendu face au "gratin" de la poule unique puisque Nice était, jusqu’à ce onzième acte, la seule formation à s’être exportée aux dépens de sa rivale bigourdane. Laquelle regarde désormais vers le bas.

Non seulement Bourgoin-Jallieu la devance au classement, suite au revers infligé à Blagnac, mais Massy, plus ou moins paradoxalement d’ailleurs, montre vraiment un visage pour le moins encourageant en déplacement. "Jamais deux sans trois" en quelque sorte car, après avoir opposé une farouche résistance aux Niçois (11-9) puis aux Berjalliens (26-23), les Essonniens, menés 20-6 à la pause par des Albigeois en passe de l’emporter avec le bonus offensif (deux essais inscrits contre aucun encaissé) ont fort bien limité les dégâts. Qu’importe au fond pour le porte-drapeau tarnais de l’échelon, la position dans le quatuor majeur est consolidée. Et ce, à quinze jours d’un énième derby occitan à ne manquer sous aucun prétexte.

Suresnes enfonce le promu viennois

Blagnac, éjecté du bon wagon, voilà un événement nullement susceptible de passer inaperçu non plus. Dans l’absolu, une défaite, courte au demeurant, dans le précarré d’un adversaire qui avait participé à la précédente phase finale, n’a rien de déshonorant. Mais comme on l’a dit et répété, le rythme soutenu par un peloton de tête lui-même compact à l’envi est tellement élevé que le moindre faux pas se paye au prix fort.

Ainsi, même s’il n’a pas eu l’ampleur escomptée - du côté des vainqueurs s’entend ! - le succès de Suresnes ne fait pas qu’enfoncer la tête du promu viennois dans les eaux troubles : il contraint en outre un peu plus encore Blagnac et Chambéry au sans-faute lors de chaque réception. C’est peu dire si le périple effectué par les Savoyards chez le concurrent direct périgourdin a été infructueux : 18-0, un score sans appel même si les vaincus ont privé leur hôte d’une troisième réalisation synonyme de bonification très importante, sait-on jamais, en cas de recours aux points-terrains, le 27 avril. Pour le reste, rien de bien particulier à signaler, les victoires des favoris narbonnais et niçois étant conformes, pour reprendre l’expression consacrée, à la logique des pronostics.