Intraitable à domicile, Nevers a dominé Brive avec la manière et le bonus. Le meilleur match d’un candidat à la phase finale qui tient son rang sans bruit mais court toujours après une première victoire libératrice à l’extérieur.

Une semaine après avoir contrôlé dans la douleur de surprenants Rouennais (16-12), Nevers a haussé son jeu à la hauteur de l’affiche, vendredi soir, en s’imposant avec le bonus offensif face à l’un des épouvantails annoncés de la saison, Brive. Cinq essais, des ballons portés dévastateurs, des mouvements offensifs chavirant un Pré-Fleuri rempli jusqu’au toit pour le 120e anniversaire du club : le capitaine Rudy Derrieux et ses coéquipiers ont livré un festin à domicile. "C’est notre match le plus abouti à la maison et une référence pour la suite", affirme l’ailier Arthur Mathiron. Seule ombre au tableau, les deux essais concédés en fin de rencontre, dans le relâchement légitime d’un score plié, mettent fin à la série de trois matchs durant lesquels la défense est restée infranchissable.

La nette victoire face aux Corréziens, candidats à la remontée immédiate en Top 14, rappelle avec éclat que les Neversois, demi-finalistes en 2022 et barragistes en 2023, restent en ligne avec leur objectif annualisé de jouer la phase finale. Soulagé et fier, le flanker Hugues Bastide savoure sans excès le succès dans un match qui sentait l’irrationnel, entre l’ambiance à part d’une soirée chargée d’histoire et le choc, côté briviste, du départ brutal du manager Patrice Collazo : "On savait très bien qu’il allait y avoir une réaction de leur part. Et quand une équipe comme celle-là est piquée, ça peut réagir très fort."

Pas d’optimisme béat

La manière avec laquelle les Neversois ont contrôlé la "réaction" briviste, sans paniquer, atteste la montée en puissance d’un groupe qui engrange encore les fruits de la saison dernière, construite dans la sueur d’un effectif largement remodelé et terminée en boulet de canon, à la quatrième place. Après onze journées, les joueurs de Xavier Péméja se retrouvent au même rang, à un point seulement de la deuxième place occupée par les Montois, et s’épargnent les émois de la saison passée, quand ils étaient quinzièmes début décembre. D’avant-dernier à barragiste, cette spectaculaire remontée de la roche Tarpéienne vers le Capitole a vacciné contre la sinistrose aussi sûrement qu’elle immunise contre le mauvais gras de l’optimisme béat. Car, comme le rappelait l’entraîneur des avants neversois, Sébastien Fouassier, la quatrième place, aussi flatteuse soit-elle, reste un "leurre", tant elle repose sur les performances à domicile : six matchs, six victoires, quatre bonus offensifs, soit vingt-huit points sur trente.

Côté face, le bilan à l’extérieur n’est pas encore celui d’un qualifiable, avec cinq défaites en cinq déplacements et trois bonus défensifs en caisse. "À l’extérieur, on ne lâche jamais mais on sait que pour gagner, il faut être davantage disciplinés", note Hugues Bastide. Impeccables dans ce domaine sur les deux derniers matchs, les Neversois iront à Dax, dans deux semaines, chercher une première victoire qui "ferait du bien au classement britannique", dixit le flanker. Et à des têtes toujours braquées vers le haut.